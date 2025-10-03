秋葉原から25分の街・守谷、TX効果で地価が史上最高額！

駅ができると、街は変わる――。

かつては閑散としていた土地に路線が敷かれ、駅が築かれ、駅ビルの整備や商業施設の誘致で利便性が高まる。それに伴って、あっという間に地価が上昇。街は自然と活気を帯びる。こういった現象は、この国において古くから見られてきました。

2005年に開通した「つくばエクスプレス（TX）」。秋葉原とつくばを結ぶこの路線も、単なる交通手段にとどまらず、沿線の街の様子や地価に影響を与えてきましたが、ここへきて、その変化はより大きくなっているようです。

守谷駅周辺の地下、かつてない上昇を見せる

関東鉄道・首都圏新都市鉄道の守谷駅周辺である「守谷市中央」の地価の推移は、変化を如実に示しています。

市が公表している地価データによれば、平成25年には1平方メートルあたり16万3000円だった守谷の地価が年々上がり続け、令和4年には20万円へと上昇。この時点で、前年からの変動率は5.8％でした。

そして今年・令和7年には過去最高の25万5000円を記録。前年からの変動率は10.9％にも達しており、1年で1割を超える地価の平均価格の上昇が起こったことになります。

この背景のひとつは、つくばエクスプレスが沿線地域にもたらした利便性の向上だとされています。駅が開通して人の流れが増えるとともにエリアが活性化し、それに伴って地価も上昇しました。

秋葉原や守谷に近いつくばエクスプレスの沿線周辺も、通勤・通学の利便性の高さから住宅需要が増加。駅の近くには複数の商業施設も整備され、街の景観や生活利便性が一変しました。

また、都心寄りの地価が過去に例を見ないほど高騰する中で、つくばエクスプレス沿線の守谷のように都心へのアクセスが良いエリアには住宅需要が集中。こうした背景も、要因になっているとされています。

交通インフラが街に与える影響

また、秋葉原に足を運ぶと、つくばエクスプレスを利用して秋葉原を訪れる人々の流れを、肌で感じることができます。かつて秋葉原の街を訪れるには、JRか、末広町駅と言った周辺の地下鉄駅からのアクセスが必要でした。

つくばエクスプレスの駅が出来たことで、JRでいう中央改札側から電気街を目指す人の流れが大きくなり、周辺の店舗が活気づいたことは、多くの人が感じているはずです。

秋葉原の街歩きに出かけるときは、こうした交通インフラの発展や地価の変化にも思いを馳せながら歩くと、いつもと少しだけ違った街の見え方を楽しめるかもしれません。

10月11日（土）は秋葉原へ！

アスキーが「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を開催！

「IT・デジタル誌なのに、なんの話？」って感じですが、私たち、今月に秋葉原でイベントします。

BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」です。

日程は10月11日（土）。会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけられます。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。10月11日は、ぜひともつくばエクスプレスを使って秋葉原に来てください！