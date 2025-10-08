このページの本文へ

10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第15回

ゲーミングPCのタメになる話と、豪華なプレゼントをあなたに アスキーが秋葉原でやるイベントがすごいんだから

2025年10月08日 20時00分更新

文● ASCII編集部

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料

ゲーミングPCや編集機器について
メーカーの中の人や編集部員が本音で話す！

　ASCIIは10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

　会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。

秋葉原にASCIIのイベントがまたまたやってきます！

　前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。

「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のイベント詳細ページはこちら
 

　本記事では「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」のミニステージについてご紹介します。

気になるこんなこと、知らなかったあんなこと、いろいろ話します（※写真は2025年7月の「TOKYO Gaming-PC STREET 4」のものです）

　　ASCII編集部×BTO PCメーカー様によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広〜くトークいたします。

　また、すべてのミニステージで、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがございます！

会場フロアマップ

当日のミニステージ内容はこれだ！

時間 ステージ内容
13:15 BTO PCと一緒に使うベストな周辺機器を選ぼう！presented by エレコム、be quiet!、ウエスタンデジタル
13:30 限界を塗り替える２つの挑戦​さらに小さく、さらに速く​&​静かに、そして強く。 presented by サイコム

PCのゲームの勝敗は“キーマウ”で決まる！ presented by Pulsar Gaming Gears、日本HP、エレコム、darkFlash
14:00 豊富なカスタマイズを実現する製造現場、おすすめPC検索とカスタマイズ紹介 presented by パソコンショップSEVEN

ストレージは心の余裕！ゲーマーは何TB積む……のか!? presented by ASUS、CWTP（Clock Work Tea Party）
15:00 ツクモが考えるデザイン presented by TSUKUMO

記憶にも記録にも残す！ゲーマーの配信環境はこうして作る presented by Elgato、クリエイティブメディア、株式会社ヤマハミュージックジャパン、アバーメディア・テクノロジーズ、Kingston キングストン
16:00 高性能と安心を兼ね備えるインバースネットの新ブランド「FREX∀R」登場！ presented by FREX∀R

ディスプレーを変えればゲームは絶対うまくなる！ presented by 株式会社アイ・オー・データ機器、Kingston キングストン、ウエスタンデジタル、長尾製作所

13:15〜

■BTO PCと一緒に使うベストな周辺機器を選ぼう！presented by エレコム、be quiet!、ウエスタンデジタル

　せっかくのBTO PC、周辺機器も充実させて快適な作業＆楽しいゲーミング生活を実現させましょう！ PCに詳しく最新情報を常にチェックしている編集部員がオススメを紹介します。

13:30〜

■限界を塗り替える２つの挑戦​ さらに小さく、さらに速く​&​静かに、そして強く。 presented by サイコム

　BTOパソコンを取り扱うメーカーの中でも、カスタマイズの自由度はもちろん、エントリー向けのモデルからオリジナリティーあふれる構成まで、豊富なラインナップが特徴のサイコム。

　新型小型PCと、新型のサイコムオリジナルのビデオカードを搭載したPCの2台を紹介。サイコムが世に問う「2つの挑戦」が明らかになります。

■PCのゲームの勝敗は“キーマウ”で決まる！ presented by Pulsar Gaming Gears、日本HP、エレコム、darkFlash

　PCゲームで欠かせないキーボードとマウス。選ぶ基準はどこにあるのか？ 自分に合ったモデルを選ぶポイントは？ 知識もあればこだわりも深い編集部員が徹底解説！

14:00〜

■豊富なカスタマイズを実現する製造現場、おすすめPC検索とカスタマイズ紹介 presented by パソコンショップSEVEN

　秋葉原で製造から出荷までを一貫しているBTO専業メーカー、セブンアールジャパンによる通販専門のショップ、パソコンショップSEVEN。

　マザーボード、CPUクーラー、電源など、すべてのパーツを細かくカスタムできる「フルカスタマイズBTO」に対応するパソコンショップSEVENならではの、実践的なカスタマイズをご紹介！

■ストレージは心の余裕！ゲーマーは何TB積む……のか!? presented by ASUS、CWTP（Clock Work Tea Party）

　ゲームをたくさん遊びたい！ 自分のプレーを録画したい！ PCゲーム生活に必要なものは、ありとあらゆるファイルを保存できるストレージ。心の余裕を生み出すストレージについて熱く語る！

15:00〜

■ツクモが考えるデザイン presented by TSUKUMO

　TSUKUMOは、株式会社ヤマダデンキ所属、TSUKUMO（ツクモ）ブランドでPCおよびPCパーツ・周辺機器を販売するPCショップ。前身となる九十九電機は1947年創業ですから、歴史の長〜いショップなんです。

　老舗ならではのこだわり、そしてユーザーの使いやすさへの配慮。ツクモが考えるPCの“デザイン”を解説します。

■記憶にも記録にも残す！ゲーマーの配信環境はこうして作る presented by Elgato、クリエイティブメディア、株式会社ヤマハミュージックジャパン、アバーメディア・テクノロジーズ、Kingston キングストン

　いま、全世界にゲーム画面が配信できる時代。そのためのさまざまな周辺機器や機材がありますが、どう選べばよいのか。あなたのプレーを記憶にも記録にも残す、ゲーマーの配信環境の作り方をご提案。

16:00〜

■高性能と安心を兼ね備えるインバースネットの新ブランド「FREX∀R」登場！ presented by FREX∀R

　オリジナルPCブランド「FRONTIER」を展開しているインバースネット。10月1日に、新たなゲーミングPCブランド「FREX∀R（フレクサー）」を正式発表しました。

　高性能と安心を兼ね備えるというFREX∀Rの新PC、いったいどのようなものなのか？ デビューしたばかりの新ブランドの真価が明らかになります！

■ディスプレーを変えればゲームは絶対うまくなる！ presented by 株式会社アイ・オー・データ機器、Kingston キングストン、ウエスタンデジタル、長尾製作所

　高解像度・高リフレッシュレートに対応したゲーミングディスプレーの需要は、年々高まってきています。最新のゲームタイトルを快適に遊びたい人に向けて、ディスプレーにまつわるトークをお届け！

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット

協賛：be quiet!、Elgato

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

