10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第23回

ガラポンを回す！ じゃんけん大会に参加する！ ノベルティもあるよ！

いよいよ10月11日開催！ 豪華プレゼントが当たる！ ゲーミングPCの疑問が解決する！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」に行こう!!

2025年10月10日 21時00分更新

文● ASCII編集部

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料

ゲーミングPCを、周辺機器を“直接”体験できる！

　ASCIIは10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

　BTOパソコンのメーカーや周辺機器のメーカーが製品を展示・解説するブースや、編集部のオススメ製品を展示するブース、そしてステージプログラムを通じて、ゲーミングPCを手がけるメーカーや、知識が豊富な編集部員に“直接”いろいろなことを聞ける＆話せるイベントです。

豪華プレゼントも飛び交うゲーミングPCのイベント、またまたアキバに帰ってきます！ ※写真は2025年7月の「TOKYO Gaming-PC STREET 4」のものです

　そんな「TOKYO Gaming-PC STREET 5」の開催前日、見どころはどこなの？ この記事を読めばわかります！

目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ゲーミングPCの選び方がわかる！
・ミニステージが楽しいぞ！
・プレゼントたくさん用意しました！
・無料ノベルティもありますよ！
・謎解きに挑戦してみないか！

ゲーミングPCの選び方がわかる！

　「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のメインは、展示ブースで各メーカーイチオシの最新のゲーミングPCを触れるだけでなく、メーカーの担当者や編集部員と直接相談できる点です。

　ゲーミングPCといっても、予算の都合などにあわせて、選択肢は無数にあります。「PCでゲームをやってみたいけど、どう選べばいいのか」と悩む人もいれば、「とにかく自分好みのスペックの一台がほしい！」と熱望している人もいるでしょう。

　そこで！ 詳細にパーツ構成（CPU、メモリー、SSDなど）をカスタマイズする「BTO（Build To Order）」と呼ばれる注文方式を知り尽くしたゲーミングBTO PCメーカー、そして、ゲーミング生活の強いお供となる周辺機器を手がけるメーカーの皆様にご協力いただいています。

※写真は2025年7月の「TOKYO Gaming-PC STREET 4」のものです

会場内フロアマップ

　イベント内では、ゲーミングPCや周辺機器などを展示し、選び方などを含めて参加者の皆様と交流するブースも設けます。わからないこと、心配なこと、話したいこと……。担当者に“直接”聞いてみませんか？

メーカー展示ブースの詳細ページはこちら！
 

ミニステージが楽しいぞ！

豊富なステージプログラムも、「TOKYO Gaming-PC STREET 5」の特徴。メーカーからゲストを招いたコラボステージや、編集部によるトークセッションなど、バラエティー豊かにお送りします。

気になるこんなこと、知らなかったあんなこと、いろいろ話します（※写真は2025年7月の「TOKYO Gaming-PC STREET 4」のものです）

　　ASCII編集部×BTO PCメーカー様によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広〜くトークいたします。

　また、すべてのミニステージで、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがございます！

時間 ステージ内容
13:15 BTO PCと一緒に使うベストな周辺機器を選ぼう！presented by エレコム、be quiet!、ウエスタンデジタル
13:30 限界を塗り替える２つの挑戦​さらに小さく、さらに速く​&​静かに、そして強く。 presented by サイコム

PCのゲームの勝敗は“キーマウ”で決まる！ presented by Pulsar Gaming Gears、日本HP、エレコム、darkFlash
14:00 豊富なカスタマイズを実現する製造現場、おすすめPC検索とカスタマイズ紹介 presented by パソコンショップSEVEN

ストレージは心の余裕！ゲーマーは何TB積む……のか!? presented by ASUS、CWTP（Clock Work Tea Party）
15:00 ツクモが考えるデザイン presented by TSUKUMO

記憶にも記録にも残す！ゲーマーの配信環境はこうして作る presented by Elgato、クリエイティブメディア、Kingston キングストン、株式会社ヤマハミュージックジャパン、アバーメディア・テクノロジーズ
16:00 高性能と安心を兼ね備えるインバースネットの新ブランド「FREX∀R」登場！ presented by FRONTIER

ディスプレーを変えればゲームは絶対うまくなる！ presented by 株式会社アイ・オー・データ機器、Kingston キングストン、ウエスタンデジタル、長尾製作所

　このミニステージにおいては、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！

会場内でのミニステージでじゃんけん大会を開催！ 勝てばプレゼントゲット（写真は前回のものです）

ミニステージの詳細ページはこちら！
 

プレゼントたくさん用意しました！

　「TOKYO Gaming-PC STREET 5」では、さまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがあります。もちろん、すべて参加は無料です。

　会場入り口ではゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる、巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」にご参加いただけます！ まず、入場の際に1回挑戦できます。

まずは入場時の運試し！　回すだけでも楽しい巨大なガラポンで賞品をゲットしちゃいましょう

　また、会場ではガジェットドリームガラポンに参加するためのチケットをもらえるチャンスがあります。BTO PCメーカーのゲーミングPCやパーツなどを展示している「メーカー展示ブース」でお話を聞いて＆相談して、チケットをゲットできます。

ガジェットドリームガラポンに参加するためのチケット

　さらに、会場でスマホからイベントのアンケートに答えていただき、回答が完了した画面を見せていただければ、さらに1枚ゲットできます！

ガラポンでもらえるプレゼントの例1：日本エイサー「Nitro VG240YX1bmiipx」

ガラポンでもらえるプレゼントの例2：Nextorage「NX-P2MG1TB」

　今回は、ASCII史上、もっとも大量の数のプレゼントを用意しました。ゲーミングPCの周辺機器やオリジナルグッズなどが次々と当たる……はず。ぜひ回しちゃってください！

会場プレゼントの詳細ページはこちら！
 

無料ノベルティもありますよ！

　来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。BTOによるゲーミングPC選びについてわかりやすく学ぶついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？

　今回は、「ランタン」「コインケース」「カラビナ（ペットボトルホルダー）」の3種類を用意しております。

マジで明るい、懐中電灯にもなる「ランタン」

小物を入れるにも便利な「コインケース」

ペットボトルを付けられる「カラビナ（ペットボトルホルダー）」

無料ノベルティの詳細ページはこちら！
 

謎解きに挑戦してみないか！

　親子連れでも参加いただける、秋葉原のPCパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施いたします！

　参加は無料、どなたでも参加可能。「難しいなあ」と感じても大丈夫、各店舗にあるQRコードでヒントも用意しております。もちろん、ヒントなしでの真剣勝負も大歓迎ですよ。

　秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には、限定のオリジナルスポーツタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼントいたします。

かわいいタオルがもらえちゃうぞ

　解けたらスッキリの謎をたくさん用意して、秋葉原で皆さんをお待ちしております。オリジナルのタオルをゲットするために参加するもよし。休日に家族で楽しく遊ぶもよし。秋の思い出作りに、ぜひお越しください！

「謎解き アキバクエストウォーク」の詳細ページはこちら！
 
 

　「TOKYO Gaming-PC STREET 5」なら、CPUとGPUの違いから、ケースの光り方の好み相談まで、あなたの疑問をスッキリ解決！ ハロウィンの時期らしく、お菓子をもらうように気軽に質問して、モヤモヤを全部“トリート”してしまいましょう。

　「もらえて、話せて、体験できて、学べる」「来るだけで、ゲーミングPCに詳しくなれて、楽しめる」イベントになっています。ノベルティをもらいに来ました！ プレゼント目当てです！ という理由でも大歓迎。ゲーマーからPC自作の初心者まで、10月11日、ぜひお越しください！

「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のイベント詳細ページはこちら
 

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット

協賛：be quiet!、Elgato

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

