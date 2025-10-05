クチコミ平均4.5点、秋葉原で食べられる趙絶品ハンバーガーを知っているか

ハンバーガーって、懐の深い食べ物だ

皆さん、最近ハンバーガーを食べていますか？

ハンバーガーって、懐の深い食べ物のジャンルだと思います。手軽に素早く楽しむこともできるし、「グルメバーガー」と言われるような材料や製法にこだわったお店で、ゆっくりと落ち着いて楽しむこともできる。そしてそのいずれも、おいしい。

パティをバンズに挟んでさえいればハンバーガーですから、トッピングや味付けもさまざま。安くても楽しめる、高級なものも楽しめる、気分に応じて色々な種類を楽しめる。懐が深いでしょう。

なぜこんな話をしてるのかというと、すごいハイレベルなハンバーガーを見つけてしまったからなんですね〜。場所はJR秋葉原駅付近の東京メトロ銀座線駅である「末広町駅」の付近です。

店名は「BURGER & MILKSHAKE CRANE」。Googleのクチコミでは、なんと1310件で4.5ポイント（10月3日時点）という脅威的ハイスコアを記録しています。

これは、ハンバーガー好きとしては行ってみるしかないでしょうね。

肉の旨味を、バンズと新鮮な野菜が包み込む！

頼んだのはチーズバーガー。価格は店内飲食で1460円。価格帯としては1300円台から、具材の特に多いメニューで2200円台といったところ。1400円〜1800円あたりのメニューが多い印象です。一般的なハンバーガーチェーンだとセットメニューを2回くらい食べられる金額なので、グルメバーガーと言われる領域に入るでしょう。正直なところ、「おっ、けっこう値段するなあ」と思いました……食べる前は！

バーガーは、もちろん店内調理。写真で見るとこじんまりとした印象に見えなくもないですが、これは縦に長いからそう見えるだけで、実際にはけっこうなボリュームがあります。レタスの畳み方とか、バンズの範囲内に綺麗に収まっているパティなど、見た目からもこだわりを感じます。

ひと口食べてみて、価格にも納得のおいしさ。非常に旨味の強い厚みのあるパティから肉汁がじわっと染み出してきて、それがバンズや野菜と一体化する感じで、とてもおいしいです。

バンズは程よい量感と歯応えがありつつも、硬くはなく、ハンバーガー向けに調整が繰り返されたのではないか……と想像させるおいしさ。野菜も非常に新鮮で歯応えがよく、まるで「これがうちのハンバーガーです。おいしいでしょ？」と、味で言われているような完成度。

頼んだチーズバーガーは、二種類のチーズによる味わいが、旨味の強いパティにとてもよく合っていました。総括して、見た目からも、具材からも、食べ応えからも、価格分の価値を感じられる一品だと思います。

ふと店内を見渡してみると、お客さんの6〜7割くらいが海外の方に見えます。それも、ハンバーガーの本場であるアメリカから来た方が多いのか、大ぶりなバーガーを食べる手つきに“慣れ”が感じられます。真相は不明ですが、海外向けの観光ガイドなどで「日本のおいしいハンバーガーショップ」といった具体に紹介されているのかもしれないなあ、などと思いました。

仕事がうまくいった日の贅沢ランチやディナーに、あるいは、休日の楽しみとして、ピッタリなお店だと思いました。秋葉原へ行ったら訪れてみてはいかがでしょう。

