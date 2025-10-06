PCのゲームの勝敗は“マウスとキーボード”で決まる！

ゲームの勝率が上がらない原因は、入力機器周りかも？

ゲーミングPCはタッチポイントの快適さが最重要

※この記事は、10月11日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

ゲーミングBTO PCもゲーミングディスプレーも用意したのに、肝心のゲームの勝率がぱっとしない……そんな悩みを持つ方は多いはず。PCを操作する手というタッチポイント周りは、ゲーム勝率だけでなく、仕事の効率アップにも直結します。ここはガジェットで強化が必須です。

ゲーミングマウスやキーボードには有線、無線と接続方式の違いがありますが、最大のポイントは「手にフィットするか」どうか。ゲーミングマウスはポーリングレート（1秒間の通信回数）やDPI（解像度）などを調整できますが、キーボードと同様、サイズや本体の形状は変えられません。

今回ご紹介するガジェットはどれもPCゲーミングには最適のおすすめ製品。詳しくチェックしていきましょう。

日本HP

HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wirelessゲーミングマウス

1ミリ秒あたり4回位置をPCに報告し、極めて正確なマウストラッキングを実現する4Kポーリングレートゲーミングマウス。重量は61gと軽く、Bluetoothと2.4GHzワイヤレスのほかUSB-Cの有線接続で充電しながら操作可能！

Pulsar Gaming Gears

X2 Crazylight Tokyo Edition

東京の都市風景に広がる鮮やかなコントラストからインスピレーションを受けて誕生したゲーミングマウス。重量はわずか35gで、フラッグシップセンサー「XS-1」を搭載。光学スイッチの耐久性は1億回と末永く愛用できますね。

Targus

WS600シリーズ

1600dpiの光学センサーを搭載する2.4GHzワイヤレスマウス。重量は56gでUSBワイヤレスレシーバーを本体に収納可能。3年保証が付帯し、シンプルな外観は普段使いにもバッチリ。WindowsのほかMacにも対応します。

ロジクールG

G309 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス 神里綾華特別モデル

10月16日（木）発売予定のこちらのゲーミングマウスは、原神「白鷺の姫君」神里綾華の特別モデル。LIGHTSPEEDワイヤレス対応でHERO 25Kセンサーを搭載。ひとたびクリックすれば指先に氷の華が咲き、剣の動きに従う閃きのように、プレイヤーのテイワットの旅に付き添います。

エレコム

V custom VK600A （TK-VK600ABK）

0.1mmの指の動きを捉える磁気スイッチを採用した、65％サイズゲーミングキーボード。キーの押し込みがいつどんな地点にあっても、その地点にアクチュエーションポイントとリセットポイントが追従して変化し、最短0.1mmでキー入力をON/OFFできます！

Akko

Akko TAC75 HE AstroAimスイッチ

0.005mmラピッドトリガー対応の75％英語配列ゲーミング有線キーボード。主流の磁気スイッチとのホットスワップが可能で、もちろんARGBバックライトも搭載。接続端子はUSB-Cで、マクロ操作にも対応しています。

MonsGeek

MonsGeek FUN60 Pro SP 有線モデル

8000Hzポーリングレートを実現するUSB-C有線キーボード。ダイナミックキーストローク（DKS）機能を搭載し、ARGBライティングは500Hzリフレッシュレートに対応。重量474gと軽量なのも魅力的。

RAGNOK

RK104

分割形状のエルゴノミックメカニカルゲーミングキーボード。キースイッチはすべてホットスワップ可能で、Bluetoothと2.4GHz無線、有線接続に対応。ファンクションスイッチ＋Q/Wキーで3デバイスに接続先を切り替えて利用できます。

サンワサプライ株式会社

400-JYP62UBKX

日本製の高耐久シリコンラバーを採用し、全ボタン連射対応。Xinput対応の16ボタンUSBゲームパッド。1～6ボタンが連続しているので。特に格闘ゲームのプレイにおすすめです。

サンワサプライ株式会社

200-MPD034BK-M

布のマウスパッドよりよく滑り、高い操作性を誇るガラスマウスパッド。硬度9Hの強化ガラスを採用し、厚さ3㎜と薄型仕様。水分が染み込まないので、お手入れは拭くだけと簡単です。

サンワサプライ株式会社

200-GAP012W/200-GAP012BK

デスクの天板にクランプで固定する、ゲームコントローラーを最大3つ収納できるゲームパッドスタンド。各スタンドはシリコンゴム付き、ケーブル用スリット付きなので充電したまま配線でき、高さや向きは自由に調整できます。

Bauhutte（バウヒュッテ）

昇降マウステーブル BHP-220MT-BK

リクライニング時のマウス操作を快適化する、天板の高さを調節できるクランプ固定式のマウステーブル。「寝ながらゲーム」姿勢でのマウス操作に最適で、リクライニングに伴って下がった肩・腕に合わせて、4cmの昇降が可能。

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

10月11日（土）13時からアキバで運試ししよう！

今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。

アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を10月11日（土）に開催します。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、10月11日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」会場ですべてプレゼントします！

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。10月11日は、ぜひとも秋葉原へ！