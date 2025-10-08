このページの本文へ

10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第14回

10月11日（土）はアキバで運試ししましょう！

ゲーミングPCも育てる時代 パーツ交換で“相棒”を進化させよう【紹介製品はすべてプレゼント】

2025年10月08日 18時00分更新

文● ASCII編集部

BTOゲーミングPCの要は構成パーツ
パーツ交換＆増設でスペックアップ！

※この記事は、10月11日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

　BTOパソコンは、自分の目的や予算に合わせてパーツを組み合わせて構成できるのが最大の魅力。そして、後からパーツを交換＆増設でパワーアップできます。末永く使うには、日々のメンテナンスだけでなくパーツのスペックアップも重要です。

　パーツさえあれば、PCケースの交換すら可能。ケース交換は見た目がガラッと変わり、今まで装着できなかったPCパーツが利用できるかも!? 魅惑のPCパーツをチェックしていきましょう。

長尾製作所
オープンフレーム ver.ATX　裏配線対応モデル

長尾製作所「オープンフレーム ver.ATX　裏配線対応モデル」

　PCパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームに更なる改良を加え、裏配線マザーボードにも対応した魅せるを極めた特別モデル。フレームサイドには水冷クーラー用パネルを搭載し、大型のラジエーターが設置可能。

オウルテック
ATXミドルタワーPCケース（OWL-PC4502-WH）

ASUS「ATXミドルタワーPCケース（OWL-PC4502-WH」）

　最大430mmのグラボが搭載可能、全面パネルがワンタッチで取り外せるツールレス設計のホワイトPCケース。フロントにはアドレサブルRGB LED搭載の120mmファンを3基設置済みで、ブラケットの交換で360mmラジエーター1基を増設できます。

darkFlash
DS900 SHINE（DS900SHINE+TYPE-C BLACK）

darkFlash「DS900 SHINE（DS900SHINE+TYPE-C BLACK）」

　前面と側面にミラーパネルを採用し、合計270度の奥行き感を表現する高エアフローのミラータワーケース。ミラーパネルは内部の発光パーツを僅かに透過するスモーク仕様で、上面に最大360mmラジエーターを搭載可能。120mmファンは合計10基搭載できます。

be quiet!
be quiet! LIGHT BASE 600 DX Black

be quiet!「be quiet! LIGHT BASE 600 DX Black」

　大規模なARGB LEDストリップを搭載したPCケース。2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備し、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載できます。

Kingston キングストン
Kingston FURY Renegade レネゲード G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD 2TB

Kingston キングストン「Kingston FURY Renegade レネゲード G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD 2TB）」

　最大読み込み速度毎秒14700MB、書き込み速度14000MBのPCIe Gen5対応SSD。Silicon Motion SM2508コントローラーの採用で優れた熱管理を実現し、省電力型DDR4 DRAMキャッシュ、独立降圧IC、12層PCBを搭載。超高速読み込みでゲームのストレスなし！

Kingston キングストン
Kingston FURY Beast ビースト DDR5 RGB 6000MT/s 2x16GB

Kingston キングストン「Kingston FURY Beast ビースト DDR5 RGB 6000MT/s 2x16GB」

　最大6000MT/秒のアクセス速度を実現したDDR5 RGBメモリー。Infrared Sync Technology の採用で、カスタマイズ可能な鮮やかな照明が完全に同期します。Intel XMP 3.0およびAMD EXPOをサポートし、限定の製品寿命期間保証が付帯。

ウエスタンデジタル
WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 2TB（WD2003FZEX）

ウエスタンデジタル「WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 2TB（WD2003FZEX）」

　内部のモーターシャフトの信頼性を向上させ、他のPCパーツから生じる振動による影響を低減するStableTracテクノロジーを採用したゲーム向け2TB HDD。7200回転でキャッシュサイズは64MB。転送速度は毎秒最大164MB。データ用HDDとしても鉄板です。

darkFlash
DM8 3in1 Black（DM8-USBLACK-3IN1PACK）
DM8 3in1 White（DM8-USWHITE-3IN1PACK）
DM8R 3in1 Black（DM8R-USBLACK-3IN1PACK）
DM8R 3in1 White（DM8R-USWHITE-3IN1PACK）

darkFlash「DM8 3in1 Black（DM8-USBLACK-3IN1PACK）」「DM8 3in1 White（DM8-USWHITE-3IN1PACK）」「DM8R 3in1 Black（DM8R-USBLACK-3IN1PACK）」「DM8R 3in1 White（DM8R-USWHITE-3IN1PACK）」

　筐体の前面と側面2方向がインフィニティミラーのように発光する120mmファン×3個モデル。回転数は800～1600回転で、最大風量は56.0CFM。設置位置で吸気/排気を選択できるよう、順回転と逆回転モデルを用意。逆回転モデルは非発光面（裏側）から吸気します。

CWTP（Clock Work Tea Party）
えくすとりーむぐりすせっと（えくすとりーむぐりす4g）： CWTP-EG4G
えくすとりーむぐりす4g（すとろべりー）：CWTP-EG4GST
えくすとりーむぐりす4g（あるてぃめいと）：CWTP-EG4GUL
えくすとりーむぐりす4g（あるてぃめいと ぶるー）：CWTP-EG4GUB
えくすとりーむぐりす4g（あるてぃめいと れっど）：CWTP-EG4GUR
えくすとりーむぐりす4g（あるてぃめいと ばいおれっと）：CWTP-EG4GUV
ぐりすすたんど（8本用）：CWTP-GSST08

CWTP（Clock Work Tea Party）「えくすとりーむぐりすせっと（えくすとりーむぐりす4g）： CWTP-EG4G」、「えくすとりーむぐりす4g（すとろべりー）：CWTP-EG4GST」、「えくすとりーむぐりす4g（あるてぃめいと）：CWTP-EG4GUL」、「えくすとりーむぐりす4g（あるてぃめいと ぶるー）：CWTP-EG4GUB」、「えくすとりーむぐりす4g（あるてぃめいと れっど）：CWTP-EG4GUR」、「えくすとりーむぐりす4g（あるてぃめいと ばいおれっと）：CWTP-EG4GUV」、「ぐりすすたんど（8本用）：CWTP-GSST08」

　CPUのオーバークロックに好適な、極めて高い熱伝導性を有するグリス。粘度や熱伝導性、熱抵抗性、塗りやすさや耐久性が異なるので、利用するCPUに合わせてチョイスしましょう。「えくすとりーむぐりす4gボールペン（ノベルティー）」もご一緒にどうぞ！

CWTP（Clock Work Tea Party）
えくすとりーむげる（CWTP-EGEL）

CWTP（Clock Work Tea Party）「えくすとりーむげる（CWTP-EGEL）」

　PC内のさまざまなヒートシンク部で利用できる、非導電性の熱伝導ゲル。マザーボードのI/OチップのヒートシンクやM.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途におすすめ。内容量も約20ccとたっぷりです。

豪華ガジェットをゲットできるチャンス
10月11日（土）13時からアキバで運試ししよう！

　今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！　ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。

前回も好評だった巨大ガラポンが再び秋葉原に登場！　回すだけでも楽しいのでチャレンジしてほしいです

　アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を10月11日（土）に開催します。

　前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、10月11日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」会場ですべてプレゼントします！

　会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

　来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。10月11日は、ぜひとも秋葉原へ！

「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のイベント詳細ページはこちら
 

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

●関連サイト

