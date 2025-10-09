このページの本文へ

10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第19回

使える無料ノベルティ、揃えました！

“来るだけ特典”がすごすぎる！ 10月11日は秋葉原でリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」

2025年10月09日 21時00分更新

文● ASCII編集部

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料

ゲーミングPCを、周辺機器を
“直接”体験できるイベントを開催！

　ASCIIは10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

　会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。

　前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。

「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のイベント詳細ページはこちら
 

普通に便利なオリジナルグッズ、作りました

　今回は、イベントで配布するプレゼントのご案内。来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。BTOによるゲーミングPC選びについてわかりやすく学ぶついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？

　今回は、「ランタン」「コインケース」「カラビナ（ペットボトルホルダー）」の3種類を用意しております。

マジで明るいぞ！ 「ランタン」

　ノベルティグッズの1つ目は「ランタン」です。本体から引き出すだけで明るく照らしてくれますよ〜。さらに懐中電灯にもなるので、防災グッズとしても役立ちます！

コンパクトなランタン。単三電池3本で動きます

引き出すだけで点灯。しっかり明るいです

さらに懐中電灯にもなる、至れり尽くせりなやつです

意外と活用方法が多いコインケース

　ノベルティグッズの2つ目は「コインケース」です。キャッシュレス化が進む今だからこそ「小銭だけ持ち歩く」需要もあるはず。小さなガジェットを入れておくのにも便利ですよ〜。

かわいいコインケース

表と裏で柄違い。おしゃれでしょ

バックパックなどに付けて使ってください

飲み物を持ち歩くのに便利なカラビナ

　ノベルティグッズの3つ目は「カラビナ（ペットボトルホルダー）」です。ペットボトル飲料を持ち歩くのに役立ちます。ハロウィン仕様のオレンジカラーで仕上げました！

カラビナ付きペットボトルホルダーです

ちゃ〜んとイベントのロゴが入ってますよ

ペットボトルのこの部分にパチッとはめます

ノベルティ配布時間

13:00〜　ランタン
14:00〜　コインケース
15:00〜　カラビナ（ペットボトルホルダー）
※いずれもなくなり次第終了

ノベルティをたくさん揃えてお待ちしてます！

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット

協賛：be quiet!、Elgato

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

