10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第19回
使える無料ノベルティ、揃えました！
“来るだけ特典”がすごすぎる！ 10月11日は秋葉原でリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」
2025年10月09日 21時00分更新
2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
ゲーミングPCを、周辺機器を
“直接”体験できるイベントを開催！
ASCIIは10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。
前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。
普通に便利なオリジナルグッズ、作りました
今回は、イベントで配布するプレゼントのご案内。来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。BTOによるゲーミングPC選びについてわかりやすく学ぶついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？
今回は、「ランタン」「コインケース」「カラビナ（ペットボトルホルダー）」の3種類を用意しております。
マジで明るいぞ！ 「ランタン」
ノベルティグッズの1つ目は「ランタン」です。本体から引き出すだけで明るく照らしてくれますよ〜。さらに懐中電灯にもなるので、防災グッズとしても役立ちます！
意外と活用方法が多いコインケース
ノベルティグッズの2つ目は「コインケース」です。キャッシュレス化が進む今だからこそ「小銭だけ持ち歩く」需要もあるはず。小さなガジェットを入れておくのにも便利ですよ〜。
飲み物を持ち歩くのに便利なカラビナ
ノベルティグッズの3つ目は「カラビナ（ペットボトルホルダー）」です。ペットボトル飲料を持ち歩くのに役立ちます。ハロウィン仕様のオレンジカラーで仕上げました！
ノベルティ配布時間
13:00〜 ランタン
14:00〜 コインケース
15:00〜 カラビナ（ペットボトルホルダー）
※いずれもなくなり次第終了
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット
協賛：be quiet!、Elgato
TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
