“来るだけ特典”がすごすぎる！ 10月11日は秋葉原でリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II

2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPCを、周辺機器を

“直接”体験できるイベントを開催！

ASCIIは10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。

普通に便利なオリジナルグッズ、作りました

今回は、イベントで配布するプレゼントのご案内。来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。BTOによるゲーミングPC選びについてわかりやすく学ぶついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？

今回は、「ランタン」「コインケース」「カラビナ（ペットボトルホルダー）」の3種類を用意しております。

マジで明るいぞ！ 「ランタン」

ノベルティグッズの1つ目は「ランタン」です。本体から引き出すだけで明るく照らしてくれますよ〜。さらに懐中電灯にもなるので、防災グッズとしても役立ちます！

意外と活用方法が多いコインケース

ノベルティグッズの2つ目は「コインケース」です。キャッシュレス化が進む今だからこそ「小銭だけ持ち歩く」需要もあるはず。小さなガジェットを入れておくのにも便利ですよ〜。

飲み物を持ち歩くのに便利なカラビナ

ノベルティグッズの3つ目は「カラビナ（ペットボトルホルダー）」です。ペットボトル飲料を持ち歩くのに役立ちます。ハロウィン仕様のオレンジカラーで仕上げました！

ノベルティ配布時間

13:00〜 ランタン

14:00〜 コインケース

15:00〜 カラビナ（ペットボトルホルダー）

※いずれもなくなり次第終了

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット

協賛：be quiet!、Elgato