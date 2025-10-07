10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第12回
10月11日（土）はアキバで運試ししましょう！
”勝者の視点”はここにある ゲーミングディスプレーという秘密兵器【紹介製品はすべてプレゼント】
2025年10月07日 19時00分更新
PCゲーミングの要はゲーミングディスプレー
勝敗のカギを握るのは毎日眺める画面です
※この記事は、10月11日（土）に編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！
PCゲーミングでも動画鑑賞でも欠かせないのがディスプレー。PCゲーミング目的なら、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーはもはや必須です。最初の一歩は超定番のフルHD解像度から！
株式会社アイ・オー・データ機器
「240Hz＆フルHD対応 24.5型ゲーミングモニター
「GigaCrysta」EX-GD251UH」
全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した、フルHD解像度の24.5型ゲーミングディスプレー。広視野角HFSパネルを採用し、内部フレーム遅延は約0.03フレーム（約0.1ミリ秒）と高速です。映像入力はHDMI（HDCP 2.3）×1、DisplayPort（HDCP 2.2）×1。
日本エイサー
Nitro VG240YX1bmiipx
最大200Hzの高リフレッシュレートに対応した、フルHD解像度の23.8型ゲーミングディスプレー。IPSパネルを採用し、HDR10対応色再現性は広色域のsRGB 99％。映像入力はHDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1で、複数のゲーム機接続が可能です。
株式会社JAPANNEXT
ゲーミングモニターライト JN-ML-S400-BL
ディスプレイ上部に取り付ける省スペース設計のモニターライト。背面のRGBライティングがゲーミング環境を一層華やかに演出し、ゲームの世界への没入感を高めます。色温度は3種類のプリセットからも簡単に選択でき、場所や時間帯に合わせて最適な明るさに切り替えられます。
ゲーミングディスプレーなどのゲーミング周辺機器やPCパーツは数えられないほど多く、製品ジャンルも多彩。そして、世間では「推し活」が流行しています。自分が好きなメーカーを推したい！ そんな欲望を叶えるグッズも合わせてご紹介します。
デル・テクノロジーズ
Alienware 18バックパック - AW7825P
3D虹色に反射するAlienwareロゴが眩しい28Lバックパック。18インチまでのノートPCを収納でき、ノートPC用スリーブ内のデバイスを過熱から保護。180度開いてノートパソコンを簡単に出し入れできるので、保安検査場をスムーズに通過できます。さらに、ラゲッジパススルーを使ってスーツケースのハンドルに簡単に装着可能。
インテル
Intel Arcツールセット/Core Ultraブロックメモ
PCパーツ交換に必須の工具も、ブランドロゴが入ったものを使えば気分がアガります。工具さえあれば、いつでもどこでもPCパーツ交換や増設が可能。普段使いに役立つブロックメモの枚数は大量で、毎日何回もメモ書きしてもなかなか無くならないボリューム感です。
日本AMD
自作魂前掛け
さながら職人のように、頻繁にPCパーツを入れ替える人におすすめしたいのがこちらの前掛け。大きく目立つAMDロゴとRYZEN/RADEONロゴ入り。「我こそは生粋のAMD派」という方なら、間違いなく欲しくなる逸品です。
Kingston キングストン
Kingston ガジェットケース
外付けSSDやUSBメモリー、USBケーブルなどPC＆スマホ関連の小物をまとめて保護＆運搬できるガジェットケース。本体にはKingstonのロゴが入ります。カバンの中で散らかりがちなグッズはまとめて運ぶのが鉄則です。
BenQ
MOBIUZオリジナルトートバッグ
BenQのゲーミングブランド「MOBIUZ」のロゴ入りトートバッグ。黒地にオレンジのロゴが映えるシンプルなデザインです。ノートPCやタブレットPCがすっぽり入る収納力なので、毎日持ち歩いて活用しましょう。
トランセンドテクノロジー
ノベルティタオル
スポーツやアクティビティに持ち出したい、トランセンドテクノロジーの赤地のタオル。運動時だけでなく、傷つきやすいPCパーツを持ちあげる際にもお役立ち。ケーブル類をまとめて包むという活用法もアリですよ！
TANCHJIM（タンジジム）
TANCHJIM オリジナルマウスパッド
TANCHJIMのオリジナルキャラ「浅野てんき」さんがキュートに微笑むマウスパッド。てんきさんの顔が汚れないよう、マウスは定期的にお掃除しましょうね！
株式会社アイ・オー・データ機器
ギガクリスタオリジナルタンブラー（非売品）
株式会社アイ・オー・データ機器のディスプレー「GigaCrysta（ギガクリスタ）」シリーズ愛用者ならゲットしたいのが、非売品のオリジナルタンブラー。好みの飲料を満たしてPCデスクに置きたいですね。
be quiet!
電動ドライバー
PC自作はもちろん、PCパーツの交換にも必須なのがドライバー。パーツ数が多くなると手でじっくり回すのも疲れるので、電動ドライバーはあると便利。各種のビットが付属するため、サクサク作業できますよ！
SilverStone
Silverstoneノベルティーセット（風呂桶、入浴剤、ロゴマグネット、オリジナル折り紙セット、パスポートケース）
SilverStoneロゴが入った風呂桶と入浴剤は、冷え込むこれからの季節にうれしいグッズ。ロゴマグネットとオリジナル折り紙セット、パスポートケースもセットでゲットしたいですね！
豪華ガジェットをゲットできるチャンス
10月11日（土）13時からアキバで運試ししよう！
今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。
アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を10月11日（土）に開催します。
前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、10月11日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」会場ですべてプレゼントします！
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。
来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。10月11日は、ぜひとも秋葉原へ！
TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
