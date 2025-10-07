”勝者の視点”はここにある ゲーミングディスプレーという秘密兵器【紹介製品はすべてプレゼント】

PCゲーミングの要はゲーミングディスプレー

勝敗のカギを握るのは毎日眺める画面です

PCゲーミングでも動画鑑賞でも欠かせないのがディスプレー。PCゲーミング目的なら、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーはもはや必須です。最初の一歩は超定番のフルHD解像度から！

株式会社アイ・オー・データ機器

「240Hz＆フルHD対応 24.5型ゲーミングモニター

「GigaCrysta」EX-GD251UH」

全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した、フルHD解像度の24.5型ゲーミングディスプレー。広視野角HFSパネルを採用し、内部フレーム遅延は約0.03フレーム（約0.1ミリ秒）と高速です。映像入力はHDMI（HDCP 2.3）×1、DisplayPort（HDCP 2.2）×1。

日本エイサー

Nitro VG240YX1bmiipx

最大200Hzの高リフレッシュレートに対応した、フルHD解像度の23.8型ゲーミングディスプレー。IPSパネルを採用し、HDR10対応色再現性は広色域のsRGB 99％。映像入力はHDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1で、複数のゲーム機接続が可能です。

株式会社JAPANNEXT

ゲーミングモニターライト JN-ML-S400-BL

ディスプレイ上部に取り付ける省スペース設計のモニターライト。背面のRGBライティングがゲーミング環境を一層華やかに演出し、ゲームの世界への没入感を高めます。色温度は3種類のプリセットからも簡単に選択でき、場所や時間帯に合わせて最適な明るさに切り替えられます。

ゲーミングディスプレーなどのゲーミング周辺機器やPCパーツは数えられないほど多く、製品ジャンルも多彩。そして、世間では「推し活」が流行しています。自分が好きなメーカーを推したい！ そんな欲望を叶えるグッズも合わせてご紹介します。

デル・テクノロジーズ

Alienware 18バックパック - AW7825P

3D虹色に反射するAlienwareロゴが眩しい28Lバックパック。18インチまでのノートPCを収納でき、ノートPC用スリーブ内のデバイスを過熱から保護。180度開いてノートパソコンを簡単に出し入れできるので、保安検査場をスムーズに通過できます。さらに、ラゲッジパススルーを使ってスーツケースのハンドルに簡単に装着可能。

インテル

Intel Arcツールセット/Core Ultraブロックメモ

PCパーツ交換に必須の工具も、ブランドロゴが入ったものを使えば気分がアガります。工具さえあれば、いつでもどこでもPCパーツ交換や増設が可能。普段使いに役立つブロックメモの枚数は大量で、毎日何回もメモ書きしてもなかなか無くならないボリューム感です。

日本AMD

自作魂前掛け

さながら職人のように、頻繁にPCパーツを入れ替える人におすすめしたいのがこちらの前掛け。大きく目立つAMDロゴとRYZEN/RADEONロゴ入り。「我こそは生粋のAMD派」という方なら、間違いなく欲しくなる逸品です。

Kingston キングストン

Kingston ガジェットケース

外付けSSDやUSBメモリー、USBケーブルなどPC＆スマホ関連の小物をまとめて保護＆運搬できるガジェットケース。本体にはKingstonのロゴが入ります。カバンの中で散らかりがちなグッズはまとめて運ぶのが鉄則です。

BenQ

MOBIUZオリジナルトートバッグ

BenQのゲーミングブランド「MOBIUZ」のロゴ入りトートバッグ。黒地にオレンジのロゴが映えるシンプルなデザインです。ノートPCやタブレットPCがすっぽり入る収納力なので、毎日持ち歩いて活用しましょう。

トランセンドテクノロジー

ノベルティタオル

スポーツやアクティビティに持ち出したい、トランセンドテクノロジーの赤地のタオル。運動時だけでなく、傷つきやすいPCパーツを持ちあげる際にもお役立ち。ケーブル類をまとめて包むという活用法もアリですよ！

TANCHJIM（タンジジム）

TANCHJIM オリジナルマウスパッド

TANCHJIMのオリジナルキャラ「浅野てんき」さんがキュートに微笑むマウスパッド。てんきさんの顔が汚れないよう、マウスは定期的にお掃除しましょうね！

株式会社アイ・オー・データ機器

ギガクリスタオリジナルタンブラー（非売品）

株式会社アイ・オー・データ機器のディスプレー「GigaCrysta（ギガクリスタ）」シリーズ愛用者ならゲットしたいのが、非売品のオリジナルタンブラー。好みの飲料を満たしてPCデスクに置きたいですね。

be quiet!

電動ドライバー

PC自作はもちろん、PCパーツの交換にも必須なのがドライバー。パーツ数が多くなると手でじっくり回すのも疲れるので、電動ドライバーはあると便利。各種のビットが付属するため、サクサク作業できますよ！

SilverStone

Silverstoneノベルティーセット（風呂桶、入浴剤、ロゴマグネット、オリジナル折り紙セット、パスポートケース）

SilverStoneロゴが入った風呂桶と入浴剤は、冷え込むこれからの季節にうれしいグッズ。ロゴマグネットとオリジナル折り紙セット、パスポートケースもセットでゲットしたいですね！

