スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第357回
2025年9月8日（月）18時から生放送
iPhone 17＆Air 全4機種実機レビュー！噂のオレンジに例の紐もあるよの巻：スマホ総研定例会357
2025年09月22日 07時00分更新
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
今週は最新iPhoneの4モデルの実機が揃ったので詳しくチェック。特にiPhone 17 Pro Maxは噂のコズミックオレンジを入手したので要注目。もちろん超薄型のiPhone Airに、純正オプションのバッテリーパック、バンパー、1万円のストラップも。どんなものかを詳しく紹介します！
▽放送情報
放送日： 2025年9月22日（月）
時間 ： 18:00～ 放送予定
番組 ： iPhone 17＆Air 全4機種実機レビュー！噂のオレンジに例の紐もあるよの巻：スマホ総研定例会356
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/
