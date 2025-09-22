iPhone 17＆Air 全4機種実機レビュー！噂のオレンジに例の紐もあるよの巻：スマホ総研定例会357

毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今週は最新iPhoneの4モデルの実機が揃ったので詳しくチェック。特にiPhone 17 Pro Maxは噂のコズミックオレンジを入手したので要注目。もちろん超薄型のiPhone Airに、純正オプションのバッテリーパック、バンパー、1万円のストラップも。どんなものかを詳しく紹介します！

▽放送情報

放送日： 2025年9月22日（月）

時間 ： 18:00～ 放送予定

番組 ： iPhone 17＆Air 全4機種実機レビュー！噂のオレンジに例の紐もあるよの巻：スマホ総研定例会356

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）