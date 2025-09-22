このページの本文へ

スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第357回

2025年9月8日（月）18時から生放送

iPhone 17＆Air 全4機種実機レビュー！噂のオレンジに例の紐もあるよの巻：スマホ総研定例会357

2025年09月22日 07時00分更新

文● ASCII

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今週は最新iPhoneの4モデルの実機が揃ったので詳しくチェック。特にiPhone 17 Pro Maxは噂のコズミックオレンジを入手したので要注目。もちろん超薄型のiPhone Airに、純正オプションのバッテリーパック、バンパー、1万円のストラップも。どんなものかを詳しく紹介します！

▽放送情報
放送日：　2025年9月22日（月）
時間　：　18:00～　放送予定
番組　：　iPhone 17＆Air 全4機種実機レビュー！噂のオレンジに例の紐もあるよの巻：スマホ総研定例会356

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

■2025年9月8日（月）18時から生放送

