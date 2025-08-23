日本ファルコムより2025年9月19日に発売するNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）向けRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』。序章をまるごとプレイできる体験版が現在配信中だ。

序章自体がボリュームたっぷりなうえ、製品版へのデータ引継ぎもある太っ腹仕様。ここでは製品版までにやっておくとお得なこととして、「草刈り」について紹介したい。

そう、本作ではフィールドの草を刈れるのだ。過去シリーズでは木箱やツボなどを破壊することでアイテムをゲットできていたが、ついに草や花を刈れるように。

本作で草を刈ると、CP（クラフトポイント）が回復するほか、換金可能なアイテムや食材などが手に入る。なので普通にプレイする際も、積極的に草は刈っていくことをオススメする。

やり込みとして用意された「REWARD（リワード）」では、特定の条件を満たすと報酬がもらえる。そのなかに「草や花を刈り取ろう」というものがあり、報酬もなかなか良いものが手に入る。

オススメのやり方はフィールドアクションのクラフトを延々と撃ち続けること。敵に近づくとクラフトゲージを消費してしまうので、先にフィールドの敵を一掃してから草刈りするとラク。

とくにエステルの「回避→クラフト」で繰り出せるアクションは範囲が広く、非常に草刈り向き。街道を1周して大体500回分ほど刈り取れた。

敵を一掃し、草花を刈り尽くしたら、ファストトラベルでどこでもいいので建物の中へ。敵は街に出入りするだけで復活するが、草花はローディングを挟まないと復活しなかった（セーブ＆ロードでは変化なし）。

21年越しにフルリメイクされた本作。まだ体験版ではあるが、ストーリーを追うだけでなく隅々まで楽しみ尽くしたい。

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2025年9月19日

価格：

通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）

シーズンパス：3850円（ダウンロード版）

空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのSwitchソフト『空の軌跡 the 1st』を購入した人は、「アップグレードパス」を購入することで『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』を楽しめる。

©2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。