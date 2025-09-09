ゲーム  >  日本ファルコムが「東京ゲームショウ2025」にて『空の軌跡 the 1st』発売記念展＆ライブを開催！

来場者には非売品「遊撃士手帳」をプレゼント！

2025年09月09日 13時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　日本ファルコムは9月9日、幕張メッセで開催される国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）に出展すると発表。TGS2025の会期は、2025年9月25日～9月28日（一般日は9月27日と28日）まで。

　それにあわせて特設サイトもオープンしている。こちらもあわせてチェックしてほしい。

【特設サイトURL】

https://www.falcom.co.jp/sora/special/tgs.html

【出展情報】

会期
　ビジネスデイ：2025年9月25日／26日
　一般公開日：2025年9月27日／28日
会場：幕張メッセ
出展場所：コナミデジタルエンタテインメントブース内・ファルコムコーナー

『空の軌跡 the 1st』遊撃士協会TGS支部オープン！
来場者には非売品「遊撃士手帳」プレゼント

　『空の軌跡 the 1st』発売を記念して、特設展示エリア「遊撃士協会TGS支部」をオープン！　多数の未公開イラストや貴重な開発資料などを会場にて展示する。
※混雑状況によっては整理券配布となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

　来場者には、記念品として会場限定の非売品グッズ「遊撃士手帳」をプレゼント。ブース内に設置される遊撃士スタンプを押すことも可能だ。
※ノベルティの数には限りがございます。あらかじめご了承ください。

豪華アイテムを無料配布！

　「TGS2025」会場内や最寄り駅のJR海浜幕張駅前では、『空の軌跡 the 1st』をモチーフとした会場限定アイテムを無料配布する。

① 空の軌跡 the 1st スペシャル冊子

　最新作『空の軌跡 the 1st』の情報満載で届けるSP冊子。裏面は『イースX -Proud NORDICS-』のW表紙仕様で、どちらの情報も楽しめる。

② 空の軌跡 the 1st オリジナルうちわ

　一般公開日の2日間、JR海浜幕張駅前にて『空の軌跡 the 1st』オリジナルうちわを配布。ぜひ、駅前でうちわを手に取って会場まで行こう。

※配布物の数には限りがございます。あらかじめご了承ください。

『空の軌跡 the 1st』発売記念 Falcom jdk BAND スペシャルライブ 2025開催！

　『空の軌跡 the 1st』の発売を記念して、Falcom jdk BANDによる2日間限定のスペシャルライブステージを開催。「軌跡」シリーズの人気楽曲を中心に、メモリアルなライブを会場で行うという。

　当日はYouTube Liveでの配信も予定しているので、会場に行ける人は会場で、行けない人もYouTbueでライブを楽しもう！

【ライブ情報】

日時：2025年9月27日16時～9月28日15時30分～
場所：コナミデジタルエンタテインメントブース内・イベントステージ
出演：Falcom jdk BAND

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）
ジャンル：ストーリーRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2025年9月19日
価格：
　通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）
　ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）
　デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）
　シーズンパス：3850円（ダウンロード版）
　空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）
※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。
※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのSwitchソフト『空の軌跡 the 1st』を購入した人は、「アップグレードパス」を購入することで『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』を楽しめる。
CERO：B（12才以上対象）

©2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

■関連サイト

