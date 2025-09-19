日本ファルコムは9月19日、2004年にPC（Windows）で発売した『英雄伝説 空の軌跡FC』のフルリメイク作品『空の軌跡 the 1st』を、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）にて発売。価格は、Switch／PS5／PC（Steam）通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8800円、ダウンロード専売のSwitch 2の通常版が8950円だ。

そのほかのエディションやアップグレードパスも用意されているので、詳しくは下記を参照してほしい。なお、本作の無料体験版も各プラットフォームで配信中だ。

『空の軌跡 the 1st』ウェブCM 第３弾

ASCII GAMESでは、本作のレビュー記事を掲載している。こちらもあわせてチェックしよう。

2025年9月20日には、東京のソフマップAKIBAアミューズメント館とビックカメラ立川店、大阪のジョーシン日本橋店、茨木のWonderGOO PLUS+ つくば店、愛知のビックカメラ名古屋駅西店、熊本の蔦屋書店 嘉島にて、また10月4日には兵庫のソフマップ 神戸ハーバーランドにて、発売記念抽選会を開催。

さらに、本日から10月26日23時59分の期間限定で、ウェブ抽選会も公式サイトにて実施している。豪華特典がもらえるので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

▼発売記念抽選会の詳細はこちら！

https://www.falcom.co.jp/sora/special/lottery.html

▼ウェブ抽選の詳細はこちら

https://www.falcom.co.jp/sora/special/weblottery/

ちなみに、9月25日まで『空の軌跡 the 1st』が表紙の「週刊アスキー秋葉原限定版9月号」が秋葉原のビックカメラなどの対象店舗で配布中。秋葉原に立ち寄る機会があったら、ぜひともゲットしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年9月19日）

価格：

通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）

シーズンパス：3850円（ダウンロード版）

空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition：8950円（ダウンロード版）

空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのSwitchソフト『空の軌跡 the 1st』を購入した人は、「アップグレードパス」を購入することで『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』を楽しめる。

CERO：B（12才以上対象）

©2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。