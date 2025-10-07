忘れられない旅を、音楽でもう一度――
『空の軌跡 the 1st』のオリジナルサントラが12月22日に発売決定！
2025年10月07日 15時00分更新
日本ファルコムは10月7日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ最新作として発売中のNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』について、劇中使用曲を収録したCD2枚組音楽アルバム「空の軌跡 the 1st オリジナルサウンドトラック」を発売すると発表。発売日は2025年12月22日、価格は3080円だ。
また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始される。ダウンロード版／ハイレゾ音源版の価格はアルバムで2750円、単曲で154円となる。
本サントラには、OP曲「空の軌跡」、テーマ曲「星の在り処」といった人気曲から劇中劇「白き花のマドリガル」で使用されている組曲も含め、フルリメイクにあわせて全楽曲を『空の軌跡 the 1st』仕様に新アレンジ。新米準遊撃士エステルとヨシュアが旅したリベール王国での物語を、オリジナルサウンドトラックでも楽しんでみてはいかがだろうか。
なお、CD盤は初回生産分のみ『空の軌跡 the 1st』の作品世界をモチーフとした特殊ケース仕様となる。
■空の軌跡 the 1st オリジナルサウンドトラック
発売日：2025年12月22日
収録曲数：全57曲（CD2枚組）
価格：
CD盤：3080円
ダウンロード版：[アルバム] 2750円／[単曲] 154円
ハイレゾ音源版： [アルバム] 2750円／[単曲] 154円
※CD盤は初回生産分のみ特殊ケース仕様となります。
■音楽配信サイト
iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
■ハイレゾ版音源配信サイト
moraハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
music.jpハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
qobuz：https://www.qobuz.com/jp-ja/interpreter/falcom-sound-team-jdk/11819776
OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
■定額制音楽配信サービス
Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
qobuz：https://play.qobuz.com/artist/11819776
【ゲーム情報】
タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）
ジャンル：ストーリーRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年9月19日）
価格：
通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）
ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）
デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）
シーズンパス：3850円（ダウンロード版）
空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition：8950円（ダウンロード版）
空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）
※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。
※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのSwitchソフト『空の軌跡 the 1st』を購入した人は、「アップグレードパス」を購入することで『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』を楽しめる。
CERO：B（12才以上対象）
©2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
