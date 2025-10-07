日本ファルコムは10月7日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ最新作として発売中のNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』について、劇中使用曲を収録したCD2枚組音楽アルバム「空の軌跡 the 1st オリジナルサウンドトラック」を発売すると発表。発売日は2025年12月22日、価格は3080円だ。

また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始される。ダウンロード版／ハイレゾ音源版の価格はアルバムで2750円、単曲で154円となる。

本サントラには、OP曲「空の軌跡」、テーマ曲「星の在り処」といった人気曲から劇中劇「白き花のマドリガル」で使用されている組曲も含め、フルリメイクにあわせて全楽曲を『空の軌跡 the 1st』仕様に新アレンジ。新米準遊撃士エステルとヨシュアが旅したリベール王国での物語を、オリジナルサウンドトラックでも楽しんでみてはいかがだろうか。

なお、CD盤は初回生産分のみ『空の軌跡 the 1st』の作品世界をモチーフとした特殊ケース仕様となる。

■空の軌跡 the 1st オリジナルサウンドトラック

発売日：2025年12月22日

収録曲数：全57曲（CD2枚組）

価格：

CD盤：3080円

ダウンロード版：[アルバム] 2750円／[単曲] 154円

ハイレゾ音源版： [アルバム] 2750円／[単曲] 154円

※CD盤は初回生産分のみ特殊ケース仕様となります。

■音楽配信サイト

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年9月19日）

価格：

通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）

シーズンパス：3850円（ダウンロード版）

空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition：8950円（ダウンロード版）

空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのSwitchソフト『空の軌跡 the 1st』を購入した人は、「アップグレードパス」を購入することで『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』を楽しめる。

CERO：B（12才以上対象）

