日本ファルコムは12月18日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾として、『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』をNintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）向けに、全世界で同時発売すると発表。発売時期は、2026年予定だ。

また、本日の発表にあわせて『空の軌跡 the 2nd』ティザーサイトをオープン、『空の軌跡 the 2nd』ティザートレーラーも公開している。スクリーンショットも多数公開されたので、こちらもお見逃しなく！

▼『空の軌跡 the 2nd』 ティザーサイト

https://www.falcom.co.jp/sora2/

▼『空の軌跡 the 2nd』ティザートレーラー

https://youtu.be/oppfnY4LjmM

【ティザートレーラー映像抜粋】

■『空の軌跡 the 2nd』について

「ふたりはいつかまた逢える――」

「軌跡」生誕20周年記念として2025年9月に発売したシリーズ第1作の完全フルリメイク作品『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』。その続編として、遊撃士エステルとヨシュアの旅の結末を描く完全フルリメイク企画第2弾『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』のリリースが早くも決定した。

本作では、登場キャラクターのリファインや表情豊かな数々のイベントシーン、クイックバトルとコマンドバトルをシームレスに切り替える爽快＆ストレスフリーな戦闘シテムといった前作『空の軌跡 the 1st』の長所を継承しつつ、キャラクターの個性を活かしたアクションの強化、リベール王国全土を舞台にした壮大なストーリー演出など、原作『英雄伝説 空の軌跡SC（セカンドチャプター）』をベースにあらゆる要素をフルリメイク！

リベール王国・クーデーター事件の背後で暗躍していた結社《身喰らう蛇》とは何者なのか？ ハーモニカを残してエステルの前から姿を消したヨシュアは何処へ行ってしまったのか？ 結社の陰謀を阻止するため、そして、ヨシュアを連れ戻すために正遊撃士となったエステル・ブライトの新たな物語が描かれる。

【スクリーンショット】

誰もが楽しめる、王道ストーリーRPG『空の軌跡』第2弾『空の軌跡 the 2nd』の続報にも期待しよう！

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年

価格：未定

CERO：審査予定

