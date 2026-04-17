Switch 2／Switch／PS5の予約特典／プレオーダー特典はなんと『英雄伝説 空の軌跡FC』のリマスター版！
『空の軌跡 the 2nd』の発売日が9月17日に決定！新たな仲間などキャラクター情報もお届け
日本ファルコムは4月17日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾、『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］の発売日を発表。
また、多数の豪華アイテムを専用ケースに同梱した『空の軌跡 the 2nd ウロボロスBOX』も通常版と同時発売するほか、前作『空の軌跡 the 1st』との連動特典、さらに、予約特典となる『英雄伝説 空の軌跡FC（ファーストチャプター）』リマスター版に関する情報もあわせて公開した。
発売日は、2026年9月17日。価格は、Switch／PS5／PC（Steam）の通常版が8800円（パッケージ版／ダウンロード版）、Switch 2 Editionの通常版が8950円（パッケージ版／ダウンロード版）となる。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。
■ウロボロスBOXについて
『空の軌跡 the 2nd』ウロボロスBOXおよび『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』ウロボロスBOXでは、この限定版でしか入手できない多数の豪華アイテムを結社《身喰らう蛇（ウロボロス）》をイメージした特殊専用ケースに同梱している。
① Nintendo Switch 2 Edition／PS5『空の軌跡 the 2nd』製品パッケージ もしくは Steam『空の軌跡 the 2nd』キーコード印字カード
② 「空の軌跡 メモリアルサウンドセレクション」
主題歌「銀の意志 金の翼」を含む『空の軌跡 the 2nd』版アレンジBGMに加え、歴代「空の軌跡」シリーズアレンジ楽曲を厳選収録した記念アルバム。
③ DLC衣装「もこもこヒツジン 着ぐるみセット」
エステル、ヨシュアをはじめとした全パーティキャラの衣装を魔獣「ヒツジン」風のもこもこ着ぐるみに変更することができる、限定版専用のDLC。
④ Blu-ray「英雄伝説 空の軌跡 THE ANIMATION」 永久保存版
2011年～2012年に制作されたオリジナルアニメーション作品『英雄伝説 空の軌跡 THE ANIMATION』を各言語字幕付きのBlu-rayとしてアイテム化。当時の映像特典・コメンタリー音声なども丸ごと収録した永久保存版だ。
（字幕言語： 日本語／英語／繁体字中国語／簡体字中国語／韓国語）
⑤ 書籍「リベール王国 Complete Character Book」
『空の軌跡 the 1st』『空の軌跡 the 2nd』に登場するリベール王国民一人一人の情報を網羅したキャラクター図鑑。各地域に登場するNPCを含め、約500名の情報を掲載している。リベールに生きる人々のすべて？が分かる一冊となっており、ゲームプレイとあわせて読むことで「空の軌跡」の世界をより深く楽しめる。
■予約特典／プレオーダー特典（パッケージ／ダウンロード共通）
『英雄伝説 空の軌跡FC』ダウンロードコード
『空の軌跡 the 1st』のリメイク元となる原作『英雄伝説 空の軌跡FC（ファーストチャプター）』をプレイできるようになるダウンロードコード。HDリマスターに加え、高速モード／ログ機能といった便利機能が新たに実装されている。
※PC（Steam版）は特典対象外となります。あらかじめご了承ください。
■クリアデータ連動特典（パッケージ／ダウンロード共通）
クラシックスタイルSC【エステル】【ヨシュア】
前作『空の軌跡 the 1st』のクリアデータを所有している場合、『空の軌跡the 2nd』開始時に連動特典として入手することができる衣装。エステル＆ヨシュアの衣装を原作『英雄伝説 空の軌跡SC』のデザインに変更することが可能だ。
※クリアデータ連動特典は各プラットフォームで入手可能です。
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