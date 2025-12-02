【明日！？】「英雄伝説 ガガーブトリロジー」12月3日正式リリース決定 30年の時を超え、伝説の三部作が蘇る
日本ファルコムは12月1日、スマートフォン向けRPG「英雄伝説 ガガーブトリロジー」の国内向けサービス開始日を、12月3日に決定したと発表。
【お知らせ】📢— 日本ファルコム (@nihonfalcom) December 1, 2025
スマートフォン向け新作RPG
『英雄伝説 ガガーブトリロジー』
日本国内の正式リリースが12月3日(水)に決定しました
（詳細はIRをご確認ください）https://t.co/4cH32pxlfEpic.twitter.com/46P36l89iP
本作は、同社が1994年に発売した「英雄伝説Ⅲ 白き魔女」「英雄伝説Ⅳ 朱紅い雫」「英雄伝説Ⅴ 海の檻歌」の三部作からなるシリーズをベースに再解釈した新作RPG。
原作シリーズを長年プレイしているというFOWGAMESが開発し、HUNT Games Company Limitedが運営を担当する。日本ファルコムは公式ライセンスを出し、監修という形で携わる。
スマホ版「英雄伝説 ガガーブトリロジー」では、70以上の個性豊かな街を現代的な質感で再構築。“原作三部作”の物語を忠実に再現し、千年の時をかけた冒険譚が描かれる。隠しシナリオも新たに追加しているとのこと。
バトルはリアルタイム制を採用し、最大6人編成のチームで戦う。キャラクターは総勢100名以上が参戦し、組み合わせによって「絆効果」が発動することも。
ユーザーからは「ガガーブは私の青春でした」「さすがに白き魔女がいるならやるしかない！」「現代に蘇ることに敬意を」「明日配信ってマジ!?」など、期待する声が寄せられている。そのいっぽうで「欲を言うならファルコム開発かつコンシューマーで出してほしかった」とファンが望むものになっているか不安視する声も。
30年という年月を経て生まれ変わる「英雄伝説 ガガーブトリロジー」。配信開始は、いよいよ明日に迫っている。
【ゲーム情報】
タイトル：英雄伝説ガガーブトリロジー
ジャンル：ターン制RPG
配信：HUNT Games Company Limited
開発：FOWGAMES
監修：日本ファルコム
プラットフォーム：iOS、Android、PC、PCエミュレーター
配信日：2025年12月3日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金）
プレイ人数：1人
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
Published by FOW Games and HUNT Games.