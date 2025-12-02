日本ファルコムは12月1日、スマートフォン向けRPG「英雄伝説 ガガーブトリロジー」の国内向けサービス開始日を、12月3日に決定したと発表。

本作は、同社が1994年に発売した「英雄伝説Ⅲ 白き魔女」「英雄伝説Ⅳ 朱紅い雫」「英雄伝説Ⅴ 海の檻歌」の三部作からなるシリーズをベースに再解釈した新作RPG。

原作シリーズを長年プレイしているというFOWGAMESが開発し、HUNT Games Company Limitedが運営を担当する。日本ファルコムは公式ライセンスを出し、監修という形で携わる。

スマホ版「英雄伝説 ガガーブトリロジー」では、70以上の個性豊かな街を現代的な質感で再構築。“原作三部作”の物語を忠実に再現し、千年の時をかけた冒険譚が描かれる。隠しシナリオも新たに追加しているとのこと。

バトルはリアルタイム制を採用し、最大6人編成のチームで戦う。キャラクターは総勢100名以上が参戦し、組み合わせによって「絆効果」が発動することも。

ユーザーからは「ガガーブは私の青春でした」「さすがに白き魔女がいるならやるしかない！」「現代に蘇ることに敬意を」「明日配信ってマジ!?」など、期待する声が寄せられている。そのいっぽうで「欲を言うならファルコム開発かつコンシューマーで出してほしかった」とファンが望むものになっているか不安視する声も。

30年という年月を経て生まれ変わる「英雄伝説 ガガーブトリロジー」。配信開始は、いよいよ明日に迫っている。

【ゲーム情報】

タイトル：英雄伝説ガガーブトリロジー

ジャンル：ターン制RPG

配信：HUNT Games Company Limited

開発：FOWGAMES

監修：日本ファルコム

プラットフォーム：iOS、Android、PC、PCエミュレーター

配信日：2025年12月3日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

プレイ人数：1人

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

Published by FOW Games and HUNT Games.