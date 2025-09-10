1981年にリリースされたビリヤードをよりシンプルにアレンジしたアーケードゲーム
KONAMIの『ビデオハスラー』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で9月11日に配信決定！
2025年09月10日 17時00分更新
ハムスターは9月10日、同社が運営する「アーケードアーカイブス」および「アーケードアーカイブス2」シリーズにおいて、KONAMIの『ビデオハスラー』を配信すると発表。配信日は、2025年9月11日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。
『ビデオハスラー』は1981年にKONAMIから発売されたスポーツゲーム。ビリヤードをよりシンプルにアレンジしたゲームとなっている。白玉を突いて転がし、6個のボールに当ててポケット（穴）に落としていくことが目標。ボールに書かれた数字と、ポケットそれぞれ異なる倍率によって、得られるスコアが大きく変わることも特徴だ。
2025年9月11日の「アーケードアーカイバー」は
『ビデオハスラー』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年9月11日は「ビデオハスラー特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第555回 アーケードアーカイバー ビデオハスラースペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ビデオハスラー
アーケードアーカイブス2 ビデオハスラー
ジャンル：スポーツゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年9月11日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人～2人
©Konami Digital Entertainment
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。
