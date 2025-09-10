1981年にリリースされたビリヤードをよりシンプルにアレンジしたアーケードゲーム

ハムスターは9月10日、同社が運営する「アーケードアーカイブス」および「アーケードアーカイブス2」シリーズにおいて、KONAMIの『ビデオハスラー』を配信すると発表。配信日は、2025年9月11日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。

『ビデオハスラー』は1981年にKONAMIから発売されたスポーツゲーム。ビリヤードをよりシンプルにアレンジしたゲームとなっている。白玉を突いて転がし、6個のボールに当ててポケット（穴）に落としていくことが目標。ボールに書かれた数字と、ポケットそれぞれ異なる倍率によって、得られるスコアが大きく変わることも特徴だ。

©Konami Digital Entertainment

2025年9月11日の「アーケードアーカイバー」は

『ビデオハスラー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年9月11日は「ビデオハスラー特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第555回 アーケードアーカイバー ビデオハスラースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ビデオハスラー

アーケードアーカイブス2 ビデオハスラー

ジャンル：スポーツゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年9月11日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1人～2人

