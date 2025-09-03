最大4人で楽しめる超人スポーツゲーム！
ナムコの『マッハブレイカーズ』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で9月4日に配信決定！
2025年09月03日 17時00分更新
ハムスターは9月3日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス マッハブレイカーズ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 マッハブレイカーズ』を配信すると発表。
配信日は2025年9月4日、価格は「アーケードアーカイブス」版が1500円／「アーケードアーカイブス2」版が1800円となる。
『マッハブレイカーズ』 は1995年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたスポーツゲーム。前作『ニューマンアスレチックス』から続く超人スポーツの第2弾だ 。
選手は7人、競技は12種に増え、より白熱した勝負を楽しめる。最大4人プレイも可能だ。
2025年9月4日の「アーケードアーカイバー」は
『マッハブレイカーズ』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年9月4日は「マッハブレイカーズ特集」。
番組には当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。ゲーム紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第553回 アーケードアーカイバー マッハブレイカーズスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス マッハブレイカーズ
アーケードアーカイブス2 マッハブレイカーズ
ジャンル：スポーツゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年9月4日
価格：
アーケードアーカイブス：1500円
アーケードアーカイブス2：1800円
プレイ人数：1人～4人
MACH BREAKERS™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう