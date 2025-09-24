ニチブツの『ダチョラー』がSwitch／PS4の「アーケードアーカイブス」で9月25日に配信決定！

ハムスターは9月24日、Nintendo Switch／PlayStation 4にて同社が運営する「アーケードアーカイブス」について、ニチブツが1983年にリリースした『ダチョラー』を配信すると発表。配信日は2025年9月25日、価格はNintendo Switchが838円／PlayStation 4が837円だ。

本作は、ダチョウを操作し、自慢の足でカメをキックして敵の動物に当てて倒していくアクションゲーム。川から飛び出すカッパには注意しよう。また、本作をマイナーチェンジした別作品の『キックボーイ』も同時収録しており、見た目やゲーム性の違いを楽しむことが可能だ。

2025年9月25日の「アーケードアーカイバー」は

『ダチョラー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年9月25日は「ダチョラー特集」。

番組はゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第557回 アーケードアーカイバー ダチョラースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ダチョラー

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4

配信日：2025年9月25日

価格：

Nintendo Switch：838円

PlayStation 4：837円

プレイ人数：1～2人

©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。