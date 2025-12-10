ハムスターは12月10日、同社が運営するNintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」およびNintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」において、新規コンテンツとして、KONAMIが1983年にリリースした『ロックンロープ』を配信すると発表。

配信日は、2025年12月11日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『ロックンロープ』 は、幸運の鳥・ロック鳥を追い求め、断崖や氷の洞窟などさまざまな場所で上へ上へと登っていくアクションゲーム。ななめ上方向へ発射できるロープを使って、無事に進める最適なルートを作っていこう。

©Konami Digital Entertainment

■2025年12月11日の「アーケードアーカイバー」は『ロックンロープ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年12月11日は「ロックンロープ特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第574回 アーケードアーカイバー ロックンロープスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ロックンロープ

アーケードアーカイブス2 ロックンロープ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年12月11日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1人～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス バトランティス』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 バトランティス』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©Konami Digital Entertainment

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。

本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。