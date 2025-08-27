卵を割ってヒヨコを孵化させよう！
テクノスジャパンの『スクランブル・エッグ』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で8月28日に配信決定！
2025年08月27日 17時00分更新
ハムスターは8月27日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス スクランブル・エッグ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 スクランブル・エッグ』を配信すると発表。
配信日は、ともに2025年8月28日。価格は「アーケードアーカイブス」のNintendo Switch版が838円、PlayStation 4版が837円。「アーケードアーカイブス2」は全プラットフォームで1100円となる。
『スクランブル・エッグ』は、1983年にテクノスジャパンからリリースされたアクションゲーム。卵を蹴って割ることで孵化させて、生まれたヒヨコをすべて飛ばせることがゲームの目標だ。赤ヒヨコとニワトリを味方につけると敵をやっつけてくれるので、大切にあつかおう。
2025年8月28日の「アーケードアーカイバー」は
『スクランブル・エッグ』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年8月28日は「スクランブル・エッグ特集」。
ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第552回 アーケードアーカイバー スクランブル・エッグスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス スクランブル・エッグ
アーケードアーカイブス2 スクランブル・エッグ
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年8月21日
価格：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch 838円／PlayStation 4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人～2人
© ARC SYSTEM WORKS / ©HAMSTER Corporation
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
