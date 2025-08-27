卵を割ってヒヨコを孵化させよう！

ハムスターは8月27日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス スクランブル・エッグ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 スクランブル・エッグ』を配信すると発表。

配信日は、ともに2025年8月28日。価格は「アーケードアーカイブス」のNintendo Switch版が838円、PlayStation 4版が837円。「アーケードアーカイブス2」は全プラットフォームで1100円となる。

『スクランブル・エッグ』は、1983年にテクノスジャパンからリリースされたアクションゲーム。卵を蹴って割ることで孵化させて、生まれたヒヨコをすべて飛ばせることがゲームの目標だ。赤ヒヨコとニワトリを味方につけると敵をやっつけてくれるので、大切にあつかおう。

2025年8月28日の「アーケードアーカイバー」は

『スクランブル・エッグ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年8月28日は「スクランブル・エッグ特集」。

ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第552回 アーケードアーカイバー スクランブル・エッグスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス スクランブル・エッグ

アーケードアーカイブス2 スクランブル・エッグ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年8月21日

価格：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch 838円／PlayStation 4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1人～2人

© ARC SYSTEM WORKS / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。