1987年にリリースされたシューティングゲーム！
KONAMIの『バトランティス』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で10月9日に配信決定！
2025年10月08日 17時00分更新
ハムスターは10月8日、同社が運営する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PlayStation 4）および「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S）シリーズにおいて、KONAMIが1987年にリリースした『バトランティス』を配信すると発表。
配信日は、2025年10月9日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。
本作は、侵略してくる敵の妖獣軍団から城を守ることが目的のシューティングゲーム。敵が城壁をよじ登ってくる前にすべて倒そう。聖なる島バトランティスを救えるのは、主人公である若き王クリペウスIII世ただひとり。邪悪な妖獣どもを迎え撃とう。
2025年10月9日の「アーケードアーカイバー」は
『バトランティス』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年10月9日は「バトランティス特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第562回 アーケードアーカイバー バトランティススペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス バトランティス
アーケードアーカイブス2 バトランティス
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年10月9日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス バトランティス』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 バトランティス』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©Konami Digital Entertainment
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。
