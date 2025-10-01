ハムスターは10月1日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ジービー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ジービー』を配信すると発表。

配信日は、2025年10月2日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円、PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1100円となる。

『ジービー』は1978年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたブロック崩しゲーム。ナムコが初めて自社開発した記念碑的なタイトルで、ブロック崩しにピンボールの要素も加えたユニークなゲーム性で人気を博した。アーケードアーカイブスではマウスでの操作にも対応し、より遊びやすくなっている。

2025年10月2日の「アーケードアーカイバー」は

『ジービー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年10月2日は「ジービー特集」。

番組には、当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第561回 アーケードアーカイバー ダチョラースペシャル！

タイトル：アーケードアーカイブス ジービ

アーケードアーカイブス2 ジービ

ジャンル：ブロック崩し

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年10月2日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1人～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ジービー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ジービー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

GEE BEE™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

