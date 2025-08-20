1988年にリリースされたシューティングゲーム！
SNKの『航空騎兵物語』が「アーケードアーカイブス」＆「アーケードアーカイブス2」で8月21日に配信決定！
2025年08月20日 17時00分更新
ハムスターは8月20日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス 航空騎兵物語』を、PlayStation 5およびXbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 航空騎兵物語』を新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日はともに、2025年8月21日。価格は、アーケードアーカイブスのSwitch版が838円／PS4版が837円。アーケードアーカイブス2はPS5／XSX|S版ともに1100円となる。
『航空騎兵物語』は、1988年にSNKがリリースしたシューティングゲーム。戦闘用ヘリを操縦して敵国と戦い、故郷に平和をもたらすことがゲームの目的だ。振るうのは、家族を守るには強大過ぎる圧倒的な力。すべてを破壊したその果てに、男たちは何を得るのか？
2025年8月21日の「アーケードアーカイバー」は
『航空騎兵物語』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年8月21日は「航空騎兵物語特集」。
ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第551回 アーケードアーカイバー 航空騎兵物語スペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス 航空騎兵物語
アーケードアーカイブス2 航空騎兵物語
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年8月21日
価格：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch 838円／PlayStation 4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人～2人
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
