ハムスターは8月20日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス 航空騎兵物語』を、PlayStation 5およびXbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 航空騎兵物語』を新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日はともに、2025年8月21日。価格は、アーケードアーカイブスのSwitch版が838円／PS4版が837円。アーケードアーカイブス2はPS5／XSX|S版ともに1100円となる。

『航空騎兵物語』は、1988年にSNKがリリースしたシューティングゲーム。戦闘用ヘリを操縦して敵国と戦い、故郷に平和をもたらすことがゲームの目的だ。振るうのは、家族を守るには強大過ぎる圧倒的な力。すべてを破壊したその果てに、男たちは何を得るのか？

2025年8月21日の「アーケードアーカイバー」は

『航空騎兵物語』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年8月21日は「航空騎兵物語特集」。

ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第551回 アーケードアーカイバー 航空騎兵物語スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス 航空騎兵物語

アーケードアーカイブス2 航空騎兵物語

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年8月21日

価格：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch 838円／PlayStation 4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1人～2人

