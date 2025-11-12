ハムスターは11月12日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ギャラクティックウォーリアーズ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ギャラクティックウォーリアーズ』を配信すると発表。

配信日は、2025年11月13日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1100円となる。

『ギャラクティックウォーリアーズ』は1985年にKONAMIから発売された対戦格闘ゲーム。宇宙暦HIT3万年を舞台に、銀河系人類の間で大流行している「ロボット格闘技」に参加して優勝を目指そう。

主役は三機の愛機、サムソン、ガイアー、ポセイドン。宇宙の戦士たちが、スタジアムに轟音を響かせる！

2025年11月13日の「アーケードアーカイバー」は

『ギャラクティックウォーリアーズ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年11月13日は「ギャラクティックウォーリアーズ特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第570回 アーケードアーカイバー ギャラクティックウォーリアーズスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ギャラクティックウォーリアーズ

アーケードアーカイブス2 ギャラクティックウォーリアーズ

ジャンル：対戦格闘ゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年11月13日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1人～2人

