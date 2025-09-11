ゲーミングPCがほしい、周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた秋のお祭り
【参加無料】豪華プレゼントも飛び交うゲーミングPCのイベント、またまたアキバに帰ってきた！ 10月11日「TOKYO Gaming-PC STREET 5」開催!! 【イベントのお知らせ】
2025年09月11日 12時00分更新
ゲーミングPCメーカーに直接聞ける・話せる！
豪華プレゼントもまたまた揃えちゃったぞ！
2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階
入場・観覧無料
ゲーミングPCって、どうやって選んだらいいんでしょうか。性能？ 見た目？ それとも光り方？ 実は、どれも間違いじゃないんです。そう、PCの選び方は十人十色。やりたいタイトル、予算の都合などにあわせて、選択肢は無数にあります。
だからこそ、「自分もPCでゲームをやってみたいけど、しかしどう選べばいいのか」と悩んでいる人もいるでしょう。裏返して言えば、さまざまな楽しみ方があるのがゲーミングPCの良いところでもあります。「自分のPCや気になるガジェットについて、じっくり話したい、語ってみたい！」という人もいるはず。
そんな人たちが、ゲーミングPCを手がけるメーカー、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」がアキバに帰ってきます！
7月に開催した前回は、開場から閉場まで常に会場は満員、「フェスでもやっているのか」と思うほどの大盛況。謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。
そんな前回をさらに超える熱いイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 5」の開催日が決定しました！ 2025年10月11日（土）です！
メーカーの中の人に直接「それ聞いていいの!?」という質問までぶつけられるイベントです。ドキドキ、ワクワクしながら、あなたにピッタリの最強マシンを見つけてみませんか。
もちろん、大好評だったプレゼント企画だってやっちゃいますので、ご期待ください。来場記念のノベルティも揃えて、皆さまをお待ちしております。もちろん参加は無料ですよ〜！
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場はご自由にお入りいただけます。参加は無料。当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
会場ではこんなことをやります！
（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）
・PCメーカー展示解説
・来場者プレゼント
・ミニステージ
・謎解きイベント
PCメーカー展示解説
気になること、わからないことはメーカーに直接聞くのが一番です。 ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場を設けます。
さらに、各ブースにはASCII編集部の解説員が常駐しております。ささいなことでも遠慮する必要はなし！ 思う存分、疑問や悩みをぶつけてみてください。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて思い切り話したい！」という人も大歓迎でございます。
来場者プレゼント
来場者には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。
また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどプレゼントゲットのチャンス。豪華なプレゼントがもらえるかも!?
ミニステージ
イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！
なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ〜！
謎解きイベント
2025年7月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 4」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。
秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント。
謎解きイベント概要
●参加無料（どなたでもご参加いただけます）
●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付
●受付時間 2025年10月11日 13時〜17時（予定）
●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
パートナー協賛
サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット
ゲーミングPCを選ぶとき、性能表を見ても「結局どれがいいのか……」と頭を抱えたり、情報を集めすぎたりして悩んでしまうこともあるかもしれません。でも、それは理想の一台に出会うために必要なプロセスでもあります。そのモヤモヤの解消、我々に任せてください。
「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」なら、メーカーや編集部員と対面で話せるからこそ、誰に相談していいかわからなかった疑問の答えも見つけやすいはず。
CPUとGPUの違いから、ケースの光り方の好み相談まで、あなたの疑問をスッキリ解決！ ハロウィンの時期らしく、お菓子をもらうように気軽に質問して、モヤモヤを全部“トリート”してしまいましょう。
「ノベルティをもらいに行く」「プレゼント目当てです」という理由でも大歓迎。ゲーマーからPC自作の初心者まで、10月11日、ぜひお越しください！
