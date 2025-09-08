毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

iPhone 17（多分）の発表直前ということで、勝手予想をつばさ＆オカモト＆スピーディー末岡の3人でお届け。本当に薄型のiPhone 17 Airが登場するのか、価格はどうなるのか、ほかにどんな製品が登場する可能性があるのか、放送翌日のApple Eventに向けてさらに盛り上がっていくためのポイントを紹介します。

▽放送情報

放送日： 2025年9月8日（月）

時間 ： 18:00～ 放送予定

番組 ： iPhone 17発表直前！ 勝手予想＆盛り上げ隊の巻：スマホ総研定例会356

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）