スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第356回

2025年9月8日（月）18時から生放送

iPhone 17発表直前！ 勝手予想＆盛り上げ隊の巻：スマホ総研定例会356

2025年09月08日 07時00分更新

文● ASCII

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　iPhone 17（多分）の発表直前ということで、勝手予想をつばさ＆オカモト＆スピーディー末岡の3人でお届け。本当に薄型のiPhone 17 Airが登場するのか、価格はどうなるのか、ほかにどんな製品が登場する可能性があるのか、放送翌日のApple Eventに向けてさらに盛り上がっていくためのポイントを紹介します。

▽放送情報
放送日：　2025年9月8日（月）
時間　：　18:00～　放送予定
番組　：　iPhone 17発表直前！ 勝手予想＆盛り上げ隊の巻：スマホ総研定例会356

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

