au「iPhone 17」価格、15万2900円から

KDDIと沖縄セルラー電話は9月11日、「au Online Shop」での「iPhone 17」シリーズの販売価格を公表した。

モデルごとの端末価格（機種代金）は以下のとおり。

●iPhone 17

■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行

・256GB：15万2900円

・512GB：19万9900円

■他社からの乗り換え（MNP）

・256GB：13万900円（機種代金15万2900円ーau Online Shopお得割2万2000円）

・512GB：17万7900円（機種代金19万9900円ーau Online Shopお得割2万2000円）

●iPhone 17 Air

■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行

・256GB：19万3900円

・512GB：23万6900円

・1TB：27万9900円

■他社からの乗り換え（MNP）

・256GB：18万2900円（機種代金19万3900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

・512GB：22万5900円（機種代金23万6900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

・1TB：26万8900円（機種代金27万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

●iPhone 17 Pro

■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行

・256GB：21万4900円

・512GB：26万6900円

・1TB：30万9900円

■他社からの乗り換え（MNP）

・256GB：20万3900円（機種代金21万4900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

・512GB：25万5900円（機種代金26万6900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

・1TB：29万8900円（機種代金30万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

●iPhone 17 Pro Max

■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行

・256GB：24万900円

・512GB：28万4900円

・1TB：32万8900円

・2TB：39万9900円

■他社からの乗り換え（MNP）

・256GB：22万9900円（機種代金24万900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

・512GB：27万3900円（機種代金28万4900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

・1TB：31万7900円（機種代金32万8900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

・2TB：38万8900円（機種代金39万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）