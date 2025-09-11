このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数

au「iPhone 17」価格、15万2900円から

2025年09月11日 17時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　KDDIと沖縄セルラー電話は9月11日、「au Online Shop」での「iPhone 17」シリーズの販売価格を公表した。

　モデルごとの端末価格（機種代金）は以下のとおり。

●iPhone 17

■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行

・256GB：15万2900円
・512GB：19万9900円

■他社からの乗り換え（MNP）

・256GB：13万900円（機種代金15万2900円ーau Online Shopお得割2万2000円）
・512GB：17万7900円（機種代金19万9900円ーau Online Shopお得割2万2000円）

●iPhone 17 Air

■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行

・256GB：19万3900円
・512GB：23万6900円
・1TB：27万9900円

■他社からの乗り換え（MNP）

・256GB：18万2900円（機種代金19万3900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・512GB：22万5900円（機種代金23万6900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・1TB：26万8900円（機種代金27万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

●iPhone 17 Pro

■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行

・256GB：21万4900円
・512GB：26万6900円
・1TB：30万9900円

■他社からの乗り換え（MNP）

・256GB：20万3900円（機種代金21万4900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・512GB：25万5900円（機種代金26万6900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・1TB：29万8900円（機種代金30万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

●iPhone 17 Pro Max

■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行

・256GB：24万900円
・512GB：28万4900円
・1TB：32万8900円
・2TB：39万9900円

■他社からの乗り換え（MNP）

・256GB：22万9900円（機種代金24万900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・512GB：27万3900円（機種代金28万4900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・1TB：31万7900円（機種代金32万8900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・2TB：38万8900円（機種代金39万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）

　上記の価格や割引額は発表時点のもので、今後変更される可能性もあるため注意したい。

　同店では2025年9月12日21時より、予約受付を開始する予定だ。

