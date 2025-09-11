iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数
au「iPhone 17」価格、15万2900円から
2025年09月11日 17時50分更新
KDDIと沖縄セルラー電話は9月11日、「au Online Shop」での「iPhone 17」シリーズの販売価格を公表した。
モデルごとの端末価格（機種代金）は以下のとおり。
●iPhone 17
■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行
・256GB：15万2900円
・512GB：19万9900円
■他社からの乗り換え（MNP）
・256GB：13万900円（機種代金15万2900円ーau Online Shopお得割2万2000円）
・512GB：17万7900円（機種代金19万9900円ーau Online Shopお得割2万2000円）
●iPhone 17 Air
■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行
・256GB：19万3900円
・512GB：23万6900円
・1TB：27万9900円
■他社からの乗り換え（MNP）
・256GB：18万2900円（機種代金19万3900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・512GB：22万5900円（機種代金23万6900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・1TB：26万8900円（機種代金27万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
●iPhone 17 Pro
■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行
・256GB：21万4900円
・512GB：26万6900円
・1TB：30万9900円
■他社からの乗り換え（MNP）
・256GB：20万3900円（機種代金21万4900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・512GB：25万5900円（機種代金26万6900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・1TB：29万8900円（機種代金30万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
●iPhone 17 Pro Max
■新規・機種変更・UQ mobileからの番号移行
・256GB：24万900円
・512GB：28万4900円
・1TB：32万8900円
・2TB：39万9900円
■他社からの乗り換え（MNP）
・256GB：22万9900円（機種代金24万900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・512GB：27万3900円（機種代金28万4900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・1TB：31万7900円（機種代金32万8900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
・2TB：38万8900円（機種代金39万9900円ーau Online Shopお得割1万1000円）
上記の価格や割引額は発表時点のもので、今後変更される可能性もあるため注意したい。
同店では2025年9月12日21時より、予約受付を開始する予定だ。
この連載の記事
-
第26回
iPhone触ってわかった！Apple Watch SE3のオトク感 高速充電とジェスチャー操作で日常が変わる予感
-
第25回
iPhoneiPhone Airを触ってその薄さに感動！ 「iPhone 17 Pro」新色オレンジの人気ぶりは会場でも明らか
-
第25回
iPhoneiPhone 17シリーズ、実は「全機種共通」が合言葉。バッテリー動作時間とフロントカメラに注目を
-
第24回
iPhoneiPhone Airの意外な落とし穴、USB-Cコネクターは「USB 2.0相当」
-
第23回
iPhoneiPhone 17シリーズは「eSIM」オンリー！ 使うにはどうしたらいいの？ そもそもeSIMって何？
-
第22回
iPhoneiPhone Airには専用のMagSafeバッテリーがある、でも付けたら分厚くなっちゃう……
-
第21回
iPhone実機を触って感じた！ iPhone 17 Proは光学8倍ズームやアルミユニボディ採用で価格は上がってもお買い得感あり！
-
第20回
iPhoneほんとに？ iPhone Airは「歴代でもっとも頑丈なiPhone」らしいです
-
第19回
iPhone触って納得の薄さ約5.6mm！ iPhone Airは軽快さと高級感を両立した一番を未来を感じるiPhoneだった
-
第18回
iPhoneiPhoneのカメラ性能はガチ、プロ機材メーカーBlackmagicが「本気のドック"」を発表！
-
第17回
iPhone一周回ってiPhoneケースに「ストラップ穴」が帰ってきた！ Beats純正はスタンドにもなる賢いやつ
- この連載の一覧へ