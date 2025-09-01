このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第3回

【Amazonタイムセール】M2搭載13インチMacBook Airが23％オフ！残りわずか

2025年09月01日 15時40分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】M2搭載13インチMacBook Airが在庫限り！

　Amazonタイムセールで、Appleの「13インチMacBook Air（2022年モデル）」が大幅割引中。

　通常148,800円のところ、23％オフの114,800円で販売されています。在庫は少なくなっており、売り切れ前の購入が必須です。

MacBook Air（M2）の圧倒的な性能

　Apple独自のM2チップを搭載し、16GBユニファイドメモリ、256GB SSD、8コアCPU & 8コアGPUという強力なスペックを誇ります。

　高速処理により、動画編集や複雑なマルチタスクもストレスなく快適にこなせます。

薄型デザインと人気カラー「ミッドナイト」

　13.6インチの薄型ディスプレイを備え、シックで高級感のあるミッドナイトカラーも展開。学生や社会人、クリエイターからも高い評価を受けています。

USキーボードとお得な通信契約特典

　USキーボード仕様で、シンプルかつ快適な操作環境を実現。

　さらに通信契約特典を利用すれば、最大21,000円分の還元が受けられる点も魅力です。

在庫限り！MacBook Airを特価で手に入れる最後のチャンス

　残りわずかな在庫のため、今がまさに買い時です。

アマゾンでApple 2022 13インチMacBook Airを入手

