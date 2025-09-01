【Amazonタイムセール】M2搭載13インチMacBook Airが23％オフ！残りわずか

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】M2搭載13インチMacBook Airが在庫限り！

Amazonタイムセールで、Appleの「13インチMacBook Air（2022年モデル）」が大幅割引中。



通常148,800円のところ、23％オフの114,800円で販売されています。在庫は少なくなっており、売り切れ前の購入が必須です。

MacBook Air（M2）の圧倒的な性能

Apple独自のM2チップを搭載し、16GBユニファイドメモリ、256GB SSD、8コアCPU & 8コアGPUという強力なスペックを誇ります。



高速処理により、動画編集や複雑なマルチタスクもストレスなく快適にこなせます。

薄型デザインと人気カラー「ミッドナイト」

13.6インチの薄型ディスプレイを備え、シックで高級感のあるミッドナイトカラーも展開。学生や社会人、クリエイターからも高い評価を受けています。

USキーボードとお得な通信契約特典

USキーボード仕様で、シンプルかつ快適な操作環境を実現。



さらに通信契約特典を利用すれば、最大21,000円分の還元が受けられる点も魅力です。

在庫限り！MacBook Airを特価で手に入れる最後のチャンス

残りわずかな在庫のため、今がまさに買い時です。