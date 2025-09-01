【Amazonスマイルセール】高速転送×耐久性抜群！SanDisk SSD V2 1TBがセール特価で登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

AmazonスマイルセールでSanDisk外付けSSDがお得に登場

Amazonスマイルセールの開催に合わせて、SanDiskの外付けSSD「エクストリーム ポータブルSSD V2 1TB」が【Amazon.co.jp限定】で登場しました。



セール特価は17,889円。通常価格から10％オフで購入できるチャンスです。高性能と耐久性を兼ね備え、IP65規格準拠の防滴・防塵設計により、外出先でも安心して使用できます。

最大1050MB/秒の超高速転送で快適データ処理

本製品は読取り最大1050MB/秒、書き込み最大1000MB/秒の高速データ転送を実現。USB3.2 Gen2に対応し、大容量ファイルの移動や動画編集、ゲームデータ保存をスムーズに行えます。



さらに、USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタが同梱されており、WindowsやMacだけでなく、PS4やPS5など幅広いデバイスで利用可能です。

iPhone 15シリーズに対応、HD動画録画も可能

iPhone 15シリーズとも互換性があり、iOSファイルアプリを通じたファイル転送が可能です。特にiPhone 15 Pro / Pro Maxでは、SSDに直接HDビデオを録画できるため、映像制作や大容量データ管理を行うユーザーにとって大きなメリットとなります。

環境配慮のエコパッケージで提供

SanDisk「エクストリーム ポータブルSSD V2」は、環境にやさしいエコパッケージで提供されています。メーカー自身も「高性能かつ耐久性に優れ、幅広いデバイスで活躍できる万能SSD」と自信を持つ製品。



Amazonスマイルセール期間中なら、性能・耐久性・互換性を兼ね備えたSSDを特別価格で手に入れる絶好の機会です。