Amazonセール情報大紹介！ 第1855回
ゲーミングじゃないのに120Hz。16GB積んだDellの15型ノートがほぼ10万円
2026年06月07日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHBA）」をチェック！
Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHBA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格143,980円のところ、27％オフの104,980円で販売中。
10万円前後の15型ノートPCだと、いまだに60Hzディスプレイや8GBメモリ構成も珍しくない。その中で今回のDell 15は、120Hz対応ディスプレイや16GBメモリを搭載。一般向け15型としては、かなり珍しい構成だ。
①13世代Core i5＋120Hz対応ディスプレイ
第13世代Core i5-1334Uや16GBメモリ、512GB SSDを搭載。15.6型フルHDディスプレイは120Hz表示にも対応し、ブラウザー操作やウィンドウ切り替えも滑らか。非光沢・広視野角パネルを備える。
②HDMI・SDカード・USB Type-Cも装備
USB Type-CやUSB Type-A、HDMI 1.4、SDカードスロットを備えた構成で、周辺機器や外部ディスプレイも接続しやすい。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3にも対応し、テンキー付きキーボードも用意する。
③オンサイト出張修理サービス付き
1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスが付属し、専門スタッフが訪問対応する。HD WebカメラやComfortViewソフトウェアも備え、オンライン会議や長時間作業向け機能も充実している。
製品スペック
【CPU】Intel Core i5-1334U
【メモリー】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080） 120Hz 非光沢
【通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3
【端子】USB Type-C、USB Type-A、HDMI 1.4、SDカードスロット
【サポート】翌営業日対応オンサイト修理サービス 1年
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