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Amazonセール情報大紹介！ 第1870回

スマホで撮った写真、その場でチェキに。「instax mini Link3」が18％オフ

2026年06月08日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】富士フイルム チェキ スマホプリンター「instax mini Link3」をチェック！

　富士フイルムのチェキ スマホプリンター「instax mini Link3」がAmazonで割引対象。参考価格15,000円のところ、18％オフの12,239円で販売中。

　スマホで写真を撮る機会は増えたが、プリントする頻度はずいぶん減った。旅行やイベントで撮った写真も、スマホへ保存したままになっていることが多い。

　「instax mini Link3」は、そんなスマホ写真をチェキフィルムへプリントできるスマホプリンター。お気に入りの一枚を、その場でチェキとして楽しめる。

アマゾンで富士フイルム チェキ スマホプリンター「instax mini Link3」を入手

①スマホ写真をチェキ仕様でプリント

　スマホ内の写真を専用アプリからチェキフィルムへプリントできる。撮影後に写真を選んで印刷できるため、お気に入りの一枚をチェキとして残したい場面にも使える。

②持ち運んで使える本体設計

　コンパクトな本体を採用し、外出先に持ち運んで利用できる。スマホと組み合わせて使えるため、旅行やイベントで撮影した写真をその場でプリントして楽しめる。

③AR演出やコラージュ機能に対応

　専用アプリではinstax AiR StudioやClick to Collageなどの機能を利用できる。ARエフェクトを加えた撮影や複数画像を組み合わせたプリントなど、写真の楽しみ方を広げられる。

アマゾンで富士フイルム チェキ スマホプリンター「instax mini Link3」を入手
 

・商品名：チェキ スマホプリンター「instax mini Link3」
・メーカー名：富士フイルム

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