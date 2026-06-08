Amazonセール情報大紹介！ 第1867回
16型タッチ対応で最大19時間駆動。HP「OmniBook 5 16-af」が15万円台
2026年06月08日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」をチェック！
HPのノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。過去価格169,800円のところ、6％オフの159,800円で販売中。
ノートPCは毎日使うものだからこそ、画面サイズもバッテリー駆動時間も妥協しにくい。特に16型クラスでは、作業のしやすさと持ち運びやすさのバランスが選ぶポイントになる。
「OmniBook 5 16-af」は、16型タッチディスプレイや最大19時間駆動に対応。大画面ノートを探している人ならチェックしておきたい1台だ。
①Core Ultra 5・16GBメモリ搭載
CPUにはIntel Core Ultra 5 225Uを採用。16GBメモリと512GB PCIe Gen4 NVMe SSDを搭載。OSはWindows 11 Homeを採用している。
②16型タッチ対応・16:10ディスプレイ
16型WUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレイを搭載。16:10比率や300nit表示、最大1677万色にも対応する。
③Wi-Fi 6E対応・テンキー搭載
Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するほか、バックライト付き日本語配列キーボードを採用。テンキーやCopilotキーも備える。1年間の引き取り修理サービスとパーツ保証が付属する。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 225U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16型 WUXGA IPSタッチディスプレイ
【バッテリー駆動時間】最大19時間
【無線通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
【OS】Windows 11 Home
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1866回
トピックスストレッチ、“やる”から“寝具が動く”へ。敷きっぱなしで使う「動的寝具」
-
第1855回
トピックスゲーミングじゃないのに120Hz。16GB積んだDellの15型ノートがほぼ10万円
-
第1854回
トピックス2〜4泊なのにキャリーケースなし。tomtocの40L旅行リュック
-
第1853回
トピックス“軽いだけ”では終わらない。970g＋Ryzen AI搭載のHP軽量ノートが16万円台
-
第1852回
トピックス予約受付中！「Xperia 1 VIII」SIMフリー版 新しい望遠カメラやSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
-
第1851回
トピックス「普通に動いて、普通に直せる」が強い。Dellの15型が89,980円
- この連載の一覧へ