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Amazonセール情報大紹介！ 第1867回

16型タッチ対応で最大19時間駆動。HP「OmniBook 5 16-af」が15万円台

2026年06月08日 13時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】HP ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」をチェック！

　HPのノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。過去価格169,800円のところ、6％オフの159,800円で販売中。

　ノートPCは毎日使うものだからこそ、画面サイズもバッテリー駆動時間も妥協しにくい。特に16型クラスでは、作業のしやすさと持ち運びやすさのバランスが選ぶポイントになる。

　「OmniBook 5 16-af」は、16型タッチディスプレイや最大19時間駆動に対応。大画面ノートを探している人ならチェックしておきたい1台だ。

アマゾンでHP ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」を入手

①Core Ultra 5・16GBメモリ搭載

　CPUにはIntel Core Ultra 5 225Uを採用。16GBメモリと512GB PCIe Gen4 NVMe SSDを搭載。OSはWindows 11 Homeを採用している。

②16型タッチ対応・16:10ディスプレイ

　16型WUXGA（1920×1200ドット）IPSタッチディスプレイを搭載。16:10比率や300nit表示、最大1677万色にも対応する。

③Wi-Fi 6E対応・テンキー搭載

　Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するほか、バックライト付き日本語配列キーボードを採用。テンキーやCopilotキーも備える。1年間の引き取り修理サービスとパーツ保証が付属する。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16型 WUXGA IPSタッチディスプレイ

【バッテリー駆動時間】最大19時間

【無線通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

【OS】Windows 11 Home

アマゾンでHP ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」を入手
 

・商品名：ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」
・メーカー名：HP

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