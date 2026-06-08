安さだけで選ぶのは少し不安。だから120HzディスプレイにOffice、出張修理も付いたDell 15が際立つ【12万円台】

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【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3BA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3BA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格131,800円のところ、5％オフの124,980円で販売中。

最近は数万円台から買えるノートPCも珍しくない。ただ、パソコンは毎日使うものだからこそ、価格だけでなくディスプレイやソフトウェア、購入後のサポートも見ておきたいところ。今回のDell 15は、120Hz対応ディスプレイやMicrosoft 365 Personal（24ヶ月）、出張修理サービスを備えた15.6型ノートだ。

①Core i5・16GB・120Hz対応

第13世代Core i5-1334Uと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。15.6型フルHDディスプレイはリフレッシュレート120Hz表示に対応するほか、非光沢・広視野角仕様も採用し、ブラウザーや文書作成、動画視聴まで幅広くこなせる。

②USB Type-C・SD対応の端子構成

USB Type-CやUSB Type-A、HDMI、SDカードリーダーを搭載するほかテンキーも備えており、表計算や伝票入力、カメラで撮影した写真データの取り込みにも役立つ。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3にも対応。

③Microsoft 365とオンサイト修理

Microsoft 365 Personal（24ヶ月）が付属し、WordやExcel、PowerPointなどを利用できる。翌営業日対応のオンサイト修理サービスも用意されており、故障時は技術者が訪問して対応する。

製品スペック

【CPU】Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6型フルHD（120Hz）

【Office】Microsoft 365 Personal（24ヶ月）