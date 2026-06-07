Amazonセール情報大紹介！ 第1866回
ストレッチ、“やる”から“寝具が動く”へ。敷きっぱなしで使う「動的寝具」
2026年06月07日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】BlueBlood「エアテックスリーパー」をチェック！
BlueBloodの「エアテックスリーパー」がAmazonで割引対象。参考価格29,800円のところ、34％オフの19,800円で販売中。
寝る前に少し体を伸ばしたい。でも、わざわざ器具を出して本格的にやるほどではない。そんな“布団へ入る前の20分”へ入り込んできそうなのが、今回の「動的寝具」だ。
それが、BlueBlood（ブルーブラッド）の「エアテックスリーパー」。今使っている寝具へ敷くだけで、エアバッグが背中や足を動かす敷きパッドとなっている。
①4モード搭載の可動式敷きパッド
ストレッチ、フットケア、瞑想、全身モードを搭載。背中や腰を押し上げるほか、両足を上下させる動作や、呼吸に合わせて背中のエアバッグが動くモードも備える。約20分で終了し、そのままフラットな状態へ戻る。
②温熱シート・振動機能も搭載
ストレッチモードでは腰部分の温熱シートを使用可能。フットケアモードでは左右交互の足上げ動作に加え、最大約5500回/分のバイブレーション機能も備える。強弱調整にも対応する。
③厚さ約3cmの敷きパッド形状
サイズは約100×200cmのシングル仕様で、厚さは約3cm。今使っている寝具へ重ねて使えるほか、付属シーツは取り外して洗濯可能。適応体重は100kgまでで、操作はコントローラーから行える。※使用前にAmazon商品ページ内の注意事項も確認しておきたい。
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