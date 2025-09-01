【Amazonタイムセール】13インチiPad Air (M2)が26％オフ！今だけ95,700円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

AmazonタイムセールでiPad Air (M2)が26％オフ

Amazonは「タイムセール」にて、13インチiPad Air (M2) を販売中です。



エレガントなスペースグレイを含む多彩なカラーバリエーションが選べ、通常より26％オフの95,700円で購入できる特別チャンスです。

Liquid Retinaディスプレイで鮮やかな映像体験

最大の魅力は、美しい13インチLiquid Retinaディスプレイ。P3広色域、True Tone、低反射コーティングといった最新技術を搭載し、動画も写真も息をのむほど鮮やかに映し出します。



さらにM2チップにより、動画編集や高負荷アプリも快適に動作。マルチタスク処理もスムーズで、一日中使えるロングバッテリーが仕事や遊びをしっかり支えます。

128GBストレージとWi-Fi 6E対応

ストレージは128GBで、最新のWi-Fi 6Eにも対応しており、オンライン会議や動画視聴もストレスなく快適です。



Touch IDによるセキュリティで安心感も高まり、MacやiPhoneとの連携もシームレスに行えます。

Apple Pencil ProとMagic Keyboardでさらに便利に

Apple Pencil Proを使えば、iPad Airはデジタルキャンバスに早変わり。スケッチ、イラスト、メモ取りなどが直感的に楽しめます。



さらにMagic Keyboardを組み合わせれば、ノートPCのような快適なタイピングとしっかりした保護を同時に実現。持ち運びにも最適です。

iPadOSで仕事もエンタメも効率的に

最新のiPadOSにより、豊富なアプリを効率よく操作可能。クリエイティブ作業からビジネス利用、エンタメまで、この一台で幅広いシーンに対応します。まさに「万能デバイス」と呼ぶにふさわしい存在です。

26％オフで手に入る今がチャンス

Amazonタイムセールで、13インチiPad Air (M2) を26％オフで購入できるのは今だけ。この機会を逃さず、あなたの生活をワンランクアップさせる一台を手に入れましょう。