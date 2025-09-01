このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1回

【Amazonタイムセール】13インチiPad Air (M2)が26％オフ！今だけ95,700円

2025年09月01日 11時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでApple 2024 13 インチiPad Air (M2)を入手

AmazonタイムセールでiPad Air (M2)が26％オフ

　Amazonは「タイムセール」にて、13インチiPad Air (M2) を販売中です。

　エレガントなスペースグレイを含む多彩なカラーバリエーションが選べ、通常より26％オフの95,700円で購入できる特別チャンスです。

Liquid Retinaディスプレイで鮮やかな映像体験

　最大の魅力は、美しい13インチLiquid Retinaディスプレイ。P3広色域、True Tone、低反射コーティングといった最新技術を搭載し、動画も写真も息をのむほど鮮やかに映し出します。

　さらにM2チップにより、動画編集や高負荷アプリも快適に動作。マルチタスク処理もスムーズで、一日中使えるロングバッテリーが仕事や遊びをしっかり支えます。

128GBストレージとWi-Fi 6E対応

　ストレージは128GBで、最新のWi-Fi 6Eにも対応しており、オンライン会議や動画視聴もストレスなく快適です。

　Touch IDによるセキュリティで安心感も高まり、MacやiPhoneとの連携もシームレスに行えます。

Apple Pencil ProとMagic Keyboardでさらに便利に

　Apple Pencil Proを使えば、iPad Airはデジタルキャンバスに早変わり。スケッチ、イラスト、メモ取りなどが直感的に楽しめます。

　さらにMagic Keyboardを組み合わせれば、ノートPCのような快適なタイピングとしっかりした保護を同時に実現。持ち運びにも最適です。

iPadOSで仕事もエンタメも効率的に

　最新のiPadOSにより、豊富なアプリを効率よく操作可能。クリエイティブ作業からビジネス利用、エンタメまで、この一台で幅広いシーンに対応します。まさに「万能デバイス」と呼ぶにふさわしい存在です。

26％オフで手に入る今がチャンス

　Amazonタイムセールで、13インチiPad Air (M2) を26％オフで購入できるのは今だけ。この機会を逃さず、あなたの生活をワンランクアップさせる一台を手に入れましょう。

Apple 2024 13 インチiPad Air (M2)

