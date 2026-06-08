Amazonセール情報大紹介！ 第1871回
Office2年分と出張修理も込み。16型/16GBメモリ搭載Dellが13万円台に
2026年06月08日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND66-FWM3SA）」をチェック！
Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND66-FWM3SA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格174,980円のところ、22％オフの135,980円で販売中。
ノートPCを買う時は本体価格ばかり見がちだが、実際にはOfficeや故障時のサポートも必要になる。後から追加すると意外と費用がかさむ部分だけに、最初から含まれているかどうかは見ておきたい。
今回のDell 16は、Microsoft 365 Personal（24カ月）や翌営業日対応オンサイト修理サービスが付属。16型ディスプレイや16GBメモリも備える。
①16型ディスプレイと16GBメモリ搭載
16型ディスプレイに16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Core 5 120Uを採用し、文書作成や表計算、Web会議などにも対応する。テンキー付きキーボードも備え、数値入力時も不便を感じにくいだろう。
②16:10ディスプレイと豊富な接続端子
1920×1200ドットの16:10ディスプレイを採用。USB Type-C、USB Type-A、HDMIを備える。外部ディスプレイ接続や周辺機器の利用にも対応する。
③Microsoft 365とオンサイト修理付属
Microsoft 365 Personal（24ヶ月）に加え、翌営業日対応オンサイト修理サービス1年が付属。購入後すぐにOfficeを利用できるほか、故障時には翌営業日対応の出張修理サービスも利用できる。
製品スペック
【CPU】Core 5 120U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16型（1920×1200ドット）
【Office】Microsoft 365 Personal（24ヶ月）
【通信】Wi-Fi 6
【保証】翌営業日対応オンサイト修理サービス1年
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