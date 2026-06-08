Office2年分と出張修理も込み。16型/16GBメモリ搭載Dellが13万円台に

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【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND66-FWM3SA）」をチェック！

Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND66-FWM3SA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格174,980円のところ、22％オフの135,980円で販売中。

ノートPCを買う時は本体価格ばかり見がちだが、実際にはOfficeや故障時のサポートも必要になる。後から追加すると意外と費用がかさむ部分だけに、最初から含まれているかどうかは見ておきたい。

今回のDell 16は、Microsoft 365 Personal（24カ月）や翌営業日対応オンサイト修理サービスが付属。16型ディスプレイや16GBメモリも備える。

①16型ディスプレイと16GBメモリ搭載

16型ディスプレイに16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Core 5 120Uを採用し、文書作成や表計算、Web会議などにも対応する。テンキー付きキーボードも備え、数値入力時も不便を感じにくいだろう。

②16:10ディスプレイと豊富な接続端子

1920×1200ドットの16:10ディスプレイを採用。USB Type-C、USB Type-A、HDMIを備える。外部ディスプレイ接続や周辺機器の利用にも対応する。

③Microsoft 365とオンサイト修理付属

Microsoft 365 Personal（24ヶ月）に加え、翌営業日対応オンサイト修理サービス1年が付属。購入後すぐにOfficeを利用できるほか、故障時には翌営業日対応の出張修理サービスも利用できる。

製品スペック

【CPU】Core 5 120U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16型（1920×1200ドット）

【Office】Microsoft 365 Personal（24ヶ月）

【通信】Wi-Fi 6

【保証】翌営業日対応オンサイト修理サービス1年