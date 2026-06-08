Amazonセール情報大紹介！ 第1869回
約6cm四方のキューブで3台同時充電!? Ankerの3-in-1 ワイヤレス充電ステーションが38％オフ
2026年06月08日 16時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker ワイヤレス充電器「3-in-1 Cube with MagSafe」をチェック！
Ankerのワイヤレス充電器「3-in-1 Cube with MagSafe」がAmazonで割引対象。参考価格19,800円のところ、38％オフの12,343円で販売中。
iPhoneにApple Watch、ワイヤレスイヤホン。毎日使う機器が増えるにつれ、充電器やケーブルも少しずつ増えていく。デスクやベッドサイドをできるだけすっきり使いたい人には気になる製品だ。
①約6cm四方のコンパクト設計
約6cm四方のコンパクト設計を採用。MagSafe対応のワイヤレス充電器、Apple Watch用充電器、ワイヤレスイヤホン向け充電パッドを1つにまとめており、旅行や出張へ持ち運ぶ際も荷物を減らせる。重さも約410gと軽い。
②MagSafe対応の角度調整機能
MagSafe対応で、iPhoneを吸着させればOK。縦向きは30〜60度、横向きは360度の角度調整に対応しており、見やすい位置へ調整できるフリーアングル仕様。充電中もiPhoneの画面を確認しやすい。
③Apple Watch急速充電対応
Apple Watch用充電モジュールを採用し、Apple Watch Series 7にも急速充電が可能。iPhone、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンの充電に対応する。
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