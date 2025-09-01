【Amazonタイムセール】Xiaomi 23.8型モニターが9880円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonタイムセールで大注目！

Amazonタイムセールに、シャオミ（Xiaomi）の新型23.8インチディスプレイ「A24i」が登場しました。



フルHD（1920×1080）のIPSパネルを搭載しながら、9880円という破格のプライス。高性能モニターを低価格で手に入れるチャンスです。

1万円以下で買える高性能モニター

「A24i」は、コスパに優れたモデルとして注目を集めています。厚さわずか7.5mmの薄型デザインはデスクをスッキリ見せ、スマートな印象を与えます。



さらに100Hzリフレッシュレートで映像を滑らかに表示し、作業や動画視聴、ゲームまで快適にこなせます。

狭額ベゼルで没入感抜群

23.8インチの大画面に、画面占有率90％の狭額ベゼルを採用。余計な枠がないため、コンテンツに集中できます。出荷前キャリブレーションによる正確な色再現も保証されており、低価格ながら画質面でも安心です。

柔軟な設置に対応

多彩なポートを搭載し、VESA75規格による壁掛け設置にも対応。家庭用からオフィス利用まで幅広く活用できる柔軟性を備えています。これだけ多機能で1万円を切る価格は圧倒的にお得です。

今すぐAmazonでチェック

Amazonタイムセール中だからこそ手に入る特別価格。高性能モニターを安く買いたいなら、今が絶好のチャンスです。売り切れる前にぜひAmazonでチェックしてみてください。