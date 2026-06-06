Amazonセール情報大紹介！ 第1854回
2〜4泊なのにキャリーケースなし。tomtocの40L旅行リュック
2026年06月06日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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週末の旅行や数日間の出張って、スーツケースを持って行くほどではない。でも、着替えにPC、充電器まで入れようとすると、普通のリュックだと少し心もとない。
tomtocの40L旅行リュックは、機内持ち込み対応サイズへ収めつつ、2〜4泊クラスの荷物をまとめて収納できるモデル。旅行や出張で、キャリーケースを持ち歩きたくない場面とも合う。
①40L収納＋フルオープン構造
40L容量ながら機内持ち込み対応サイズを採用。メイン収納はスーツケースのように大きく開く構造となっており、2〜4泊クラスの荷物をまとめて収納できる。旅行や出張向けとして展開するモデルだ。
②17.3型ノートPC対応ポケット搭載
背面側には17.3型ノートPC対応ポケットを搭載。メイン収納とは分かれた構造を採用するほか、PCやタブレット、周辺機器などを分けて収納できる構成も特徴となっている。
③撥水素材・YKKファスナー採用
外装には撥水加工素材を使用するほか、ファスナーにはYKK製を採用。チェストベルトや荷物固定ベルトも備え、旅行や出張など荷物が増えやすい場面向けとして展開する。
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