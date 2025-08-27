【Amazonタイムセール】MacBookも約2時間で満充電！UGREEN USB-Cケーブルが驚きの880円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【45％オフ】UGREEN 100W急速充電USB-Cケーブルが特価販売中！

高性能で安心して使える充電ケーブルを探している人に朗報です。



UGREEN「USB-C & USB-Cケーブル（PD 100W/5A対応）」が、今ならAmazonタイムセールにて特別価格880円で購入可能です。なんと45%オフという大幅割引が実施されています。



0.5mタイプは定価1,599円からの値引きで販売中です。

UGREEN USB-Cケーブルが選ばれる理由

100W PD対応でMacBook Proも高速フル充電

最大100WのPower Deliveryに対応し、高速充電を実現。16インチMacBook Proならわずか約2時間でフル充電が可能です。作業効率を落とさず、ストレスフリーな充電環境を実現します。

480Mbpsの高速データ転送で仕事効率UP

充電中も快適にデータ転送が可能。480Mbpsの転送速度に対応し、写真や動画などの大容量データも短時間で移動できます。

E-Markerチップ搭載、安全性と安心感を保証

接続されたデバイスに応じて最適な電流を自動調整。過電流・発熱などのリスクを抑える多重保護システムを採用し、難燃性素材による安心設計です。

耐久性も安心！毎日使えるタフ設計

30,000回の折り曲げ試験クリア

高耐久ナイロン編み構造を採用し、30,000回以上の折り曲げにも耐えられるタフさを実証済み。日常使いでも断線しにくく、長期間愛用できます。

ナイロン編みデザインで断線を徹底防止

しなやかで丈夫な外装により、カバンや机周りでの摩擦や引っ張りにも強い設計。見た目にも高級感があります。

24ヵ月のメーカー保証付き

UGREENは24ヵ月の長期保証を提供。万一のトラブル時も安心して利用できます。

幅広いデバイスに対応可能

iPhone 15やGalaxy S24も急速充電OK

PD3.0やQC4.0といった急速充電規格に対応し、最新スマホからタブレットまで幅広くサポートします。

iPadやMacBook、XperiaなどUSB-C機器を網羅

1本あれば、日常的に使うUSB-Cデバイスのほとんどをカバー。複数ケーブルを持ち歩く必要がなくなります。

Amazon限定セールで今が買い時！

最大45％オフのチャンス

通常1,599円のケーブルが、今なら880円で購入可能。コストパフォーマンスは圧倒的です。

パワフルかつ安心安全な充電ケーブルをお得に手に入れるなら、今がチャンス。Amazonのタイムセールが終了する前に、ぜひチェックしてみてください。