予約受付中！「Xperia 1 VIII」SIMフリー版 新しい望遠カメラやSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載

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【Amazonで予約受付中】ソニー SIMフリースマートフォン「Xperia 1 VIII」をチェック！

ソニーのSIMフリースマートフォン「Xperia 1 VIII」がAmazonで予約受付中。価格は268,400円。

ソニーの最新フラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」のSIMフリー版が予約受付中。Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformや16GBメモリ／512GBストレージ構成を採用するほか、新しい望遠カメラも搭載。フルステージステレオスピーカーも備えるXperia最新モデルだ。

①Snapdragon 8 Elite Gen 5＋16GB/512GBモデル

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformに加え、RAM16GB／ROM512GBモデルを用意。通信回線を自由に選べるSIMフリーモデルとして展開し、写真や動画の保存、大容量アプリ利用にも対応する。

②新望遠カメラ＋AIカメラアシスタント

“上手に撮りたい”人をサポートするAIカメラアシスタントを搭載するほか、新しい望遠カメラにより暗所でも遠くまでクリアな画質を実現。ズーム撮影や夜景撮影も意識したカメラ機能を備える。

③1〜120Hz有機EL＋5000mAhバッテリー

約6.5インチ・19.5:9比率の有機ELディスプレイは、FHD+／HDR表示や1〜120Hz駆動に対応。5000mAhバッテリーによる2日持ちに加え、進化したフルステージステレオスピーカーも採用する。