Amazonセール情報大紹介！ 第1852回
発売予定日は2026年6月11日
予約受付中！「Xperia 1 VIII」SIMフリー版 新しい望遠カメラやSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
2026年06月06日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで予約受付中】ソニー SIMフリースマートフォン「Xperia 1 VIII」をチェック！
ソニーのSIMフリースマートフォン「Xperia 1 VIII」がAmazonで予約受付中。価格は268,400円。
ソニーの最新フラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」のSIMフリー版が予約受付中。Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformや16GBメモリ／512GBストレージ構成を採用するほか、新しい望遠カメラも搭載。フルステージステレオスピーカーも備えるXperia最新モデルだ。
①Snapdragon 8 Elite Gen 5＋16GB/512GBモデル
Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformに加え、RAM16GB／ROM512GBモデルを用意。通信回線を自由に選べるSIMフリーモデルとして展開し、写真や動画の保存、大容量アプリ利用にも対応する。
②新望遠カメラ＋AIカメラアシスタント
“上手に撮りたい”人をサポートするAIカメラアシスタントを搭載するほか、新しい望遠カメラにより暗所でも遠くまでクリアな画質を実現。ズーム撮影や夜景撮影も意識したカメラ機能を備える。
③1〜120Hz有機EL＋5000mAhバッテリー
約6.5インチ・19.5:9比率の有機ELディスプレイは、FHD+／HDR表示や1〜120Hz駆動に対応。5000mAhバッテリーによる2日持ちに加え、進化したフルステージステレオスピーカーも採用する。
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