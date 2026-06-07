“軽いだけ”では終わらない。970g＋Ryzen AI搭載のHP軽量ノートが16万円台

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【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートパソコン「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格184,800円のところ、8％オフの169,800円で販売中。

軽量ノートPCって、持ち運びやすさを優先するぶん、画面品質やメモリ容量、端子構成などをかなり割り切ったモデルも少なくない。毎日使っているうちに、「もう少し性能や端子を重視しておけば……」と感じる場面が出てくることもある。

HPの「OmniBook 7 Aero 13-bg」は、約970gの軽量ボディに加え、Ryzen AIや16GBメモリ、HDMIやUSB-Aも備えた13.3型モバイルノートPC。軽さだけでなく、性能や端子構成まできちんと押さえてきた。

①Ryzen AI・16GB搭載の13.3型構成

AMD Ryzen AI 5 340や16GBメモリ、512GB SSDを搭載。13.3型WUXGA非光沢IPSディスプレイはsRGB100％や400nit表示にも対応し、写真や動画も見やすい。

②HDMI・USB-Aも備えた約970gボディ

約970gの軽量ボディながら、HDMIやUSB-Aも搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応するほか、外部ディスプレイへ繋いで使う用途にも向く。

③顔認証・長時間駆動にも対応

Windows Hello対応顔認証センサーやバックライトキーボードを搭載。最大15時間30分駆動バッテリーも備えるほか、1年間の引き取り修理サービスや使い方サポートも付属する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB PCIe Gen4 SSD

【ディスプレイ】13.3型 WUXGA 非光沢IPS（1920×1200）

【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

【重量】約970g

【OS】Windows 11 Home