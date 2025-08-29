岩隈久志氏が海外挑戦成功の秘訣を語る、東北仙台の研究と技術をグローバルへ加速させるイベント開催

仙台市は2025年8月23日、ウェスティンホテル仙台とアーバンネット仙台中央ビル YUINOSと2つの会場を舞台に、グローバルスタートアップイベント「DATERISE! 2025」を初めて開催した。本イベントは「仙台から世界へ」をテーマに掲げ、国内外から多くの関係者が集い、東北発のイノベーションとグローバル展開を加速させることを目的としている。

OPENING SESSIONでは、仙台市経済局長の木村賢治朗氏の挨拶が行なわれた。仙台市は2011年の東日本大震災を大きなきっかけとして2013年からスタートアップ支援を開始し、震災からの復興と地域経済の活性化を目的として、社会課題解決と経済的インパクトの創出を支援してきた。これまでのアクセラレーションプログラムや「仙台グローバルスタートアップ・キャンパス」などの取り組みに加え、今後はシリコンバレーやニューヨーク、パリなどのエコシステムを視察してきたことから、より海外展開を意識したグローバル施策を強化していく方針が示された。具体的には、シンガポールでの実践プログラムに参加する8社をはじめとする、仙台発スタートアップの海外展開を強力に支援していく計画を打ち出している。また、海外からの起業家を仙台に呼び込むためのインバウンド施策も展開していく。

続いて、東北大学総長の冨永悌二氏が登壇した。東北大学は2024年に国内で唯一の国際卓越研究大学に認定されており、世界に誇れる研究成果と技術から多くのイノベーションやスタートアップが生まれていることが期待されている。大学は「知の加速化」をスローガンに掲げ、研究成果を社会に還元することを目指しており、国際競争、世界課題、イノベーションを重視した研究を推進している。その一環として、研究者と企業が連携する新たなプラットフォーム「ZERO INSTITUTE」の設立が発表され、2025年9月1日から活動を開始する。

KEYNOTE SPEECHには、元メジャーリーガーで東北楽天ゴールデンイーグルスの初代エースでもある岩隈久志氏が登板し、「世界へ飛び込む勇気、グローバルに活躍するための資質」について熱く語った。会場からは「おかえりなさい」の声が響くなど、温かく迎えられた。岩隈氏はプロ野球での活躍を経てMLBシアトル・マリナーズに移籍、ノーヒットノーランを達成するなど、仙台から世界へ挑戦した自身の経験を共有した。

岩隈氏は挑戦には不安がつきものだが、準備をしっかり行ない、困難な状況を乗り越えることの重要性を強調した。自身の野球人生における成功と失敗の経験を交えながら、失敗を恐れず、常に前向きな姿勢で学び続けることが、グローバルで活躍するための鍵であると述べた。

続いて、MICHINOKU ACADEMIA SESSIONではフランスの理工系大学のトップ校であるエコール・ポリテクニークのMartinaud Bruno氏と、東北大学工学研究科の松下ステファン悠准教授が登壇した。マルティノー氏は、90パーセントのケースで投資が損失または期待を下回ることを指摘した。成功するのはわずか10パーセントのケースだが、これらの成功が大きなリターンを生むことでエコシステム全体が機能していると説明した。

成功のためには、「製品と市場の適合」、「大規模な課題への取り組み」、「プロジェクトと共鳴するチーム」、「適切なタイミング」という複数の要素をそろえることが不可欠であると強調した。また専門家でさえ成功を予測することは難しく、その実例として、Facebook、Google、SpaceXの初期の困難を挙げた。「運はスキルである」という視点も提示し、マイクロソフトやGoogleを実例に創業者が良い人材と適切なタイミングで出会うことの重要さを上げた。

初の開催となった「DATERISE! 2025」だが、地元企業、国内のスタートアップエコシステム関係者が集い、セッションは立ち見がでるほどの大盛況となった。400年前に慶長遣欧使節としてメキシコ経由でスペインに視察団を派遣した戦国大名、伊達政宗公の名を関したイベントはまさにグローバルに、東北仙台が持つ革新的な研究技術がビジネスと組み合わさり、地域から世界を変えるスタートアップを輩出するための強力な推進力となることが期待されている。