花火やライブ、フェスなど、耳を直撃するような大音量が当たり前のシーン。そんな時、「音が大きすぎて耳が痛い…」と感じたことはありませんか？

そんな悩みを解決してくれるのが、Loopの「Experience 2」です。派手な電子機器ではなく、スタイリッシュな見た目で、耳にすっと馴染むデザイン。圧迫感も少なく、長時間の使用でも快適です。