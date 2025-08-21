あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第98回
ライブで耳が痛くならない！ スゴい技術で爆音だけを軽減するLoopの新感覚耳栓
2025年08月21日 17時00分更新
花火やライブ、フェスなど、耳を直撃するような大音量が当たり前のシーン。そんな時、「音が大きすぎて耳が痛い…」と感じたことはありませんか？
そんな悩みを解決してくれるのが、Loopの「Experience 2」です。派手な電子機器ではなく、スタイリッシュな見た目で、耳にすっと馴染むデザイン。圧迫感も少なく、長時間の使用でも快適です。
【目次】この記事で書かれていること：
・製品を購入する3つのメリット
1）爆音から耳を守れる、定番のイヤープラグ
2）見た目が気にならない、スタイリッシュな外観
3）長時間つけられる快適な装着感
・購入時に注意したい2つのポイント
1）音を完全に遮断する製品ではない
この連載の記事
-
第97回
PC私もこれしか使わない 縦型マウスの決定版、慣れると文句なしに楽！なロジクールLIFT
-
第96回
デジタルひたすら頑丈！水と埃に強い米軍規格のポータブルSSDが欲しすぎる
-
第95回
AV2万円なら買うわ！映画やライブ映像の音響体験が上がりまくり、ヤマハのヘッドホン「YH-L500A」
-
第94回
PCゲーミングモニターはこのくらいでいいんじゃね!? 34型ウルトラワイドで約6万円
-
第93回
デジタル俺はいつでも流しそうめん ポケットサイズで持ち運びできる「流しそうめん Pocket」
-
第92回
トピックス俺は人前でこれを付けられるゼ！猛暑にスマホを冷やしまくる「COOL STRIKE」
-
第91回
トピックス"寝苦しい背中とサヨナラ？ 熱をファンで逃す快適ベッドシートを試してみた
-
第90回
デジタル想像以上にスケスケ 世界初の4K透過型テレビが予約開始だ！【なお1100万円】
-
第89回
PCキーボードマイスター監修のキータッチが気になる めちゃくちゃ静かな人気のキーボード【FMV Comfort Keyboard KB800】
-
第88回
家電ASCII"我が家の掃除機革命や！ 世界で最もスリムなダイソンの掃除機は使いやすさも最高だった
- この連載の一覧へ