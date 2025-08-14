四季をめぐる「檸檬堂」！アルコール4％“白ぶどう×レモン”は秋限定

コカ･コーラシステムは、レモンサワーブランド「檸檬堂」から、「季節の檸檬堂 秋香る白ぶどうとレモン」を8月18日より発売します。



アルコール分4％。350ml缶で価格は176円。

季節限定！檸檬堂「秋香る白ぶどうとレモン」

“季節を楽しむ”をテーマにした期間限定シリーズ「季節の檸檬堂」の新商品。

「秋香る白ぶどうとレモン」は、秋らしい果実として人気の高い“白ぶどう”の華やかな香りにレモンの爽やかさをプラスした缶チューハイ。長野県産ぶどうエキスを用いた白ぶどうの華やかな香りに、「檸檬堂」ならではの爽やかなレモンの酸味を掛け合わせて、丁寧においしく仕上げたといいます。

アルコール分は4％。檸檬堂でいうと「定番レモン（アルコール分5％）」より控えめで、普段お酒をあまり飲まない人にも手に取りやすい製品と位置付けています。

季節の移り変わりを檸檬堂と共に！

季節の檸檬堂は昨年夏にスタート。今年は初となる春限定の「春こい白桃とレモン」から始まり、「夏のラムネとレモン」を展開。そして第3弾となる本商品が登場。四季をめぐろうとしています。

発売時期はまだ残暑が厳しい頃ですが、檸檬堂とともに季節の移ろいを感じられるかもしれませんね。

※記事中の価格は税込み