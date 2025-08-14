トロ旨～な「焼豚」2倍も！季節限定、生姜醤油ラーメンが坂内から

喜多方ラーメン坂内は、8月19日～10月6日の期間「季節野菜の生姜醤油ラーメン」を一部店舗をのぞく全国で販売します。

季節限定「生姜醤油ラーメン」が坂内から

福島県喜多方市にある老舗「坂内食堂」をルーツに持つ喜多方ラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」から、季節限定商品が登場。

▲季節野菜の生姜醤油ラーメン 1090円／大盛1250円

坂内の特徴である熟成多加水麺のモチモチした食感の麺に、坂内こだわりの優しいスープとフレッシュな生姜の風味を特徴としたラーメンです。にんじん、パプリカなどの彩り豊かな季節野菜と、たっぷりの生姜を贅沢に使用しています。

▲倍焼豚 季節野菜の生姜醤油ラーメン 1430円／大盛1590円

さらに、焼豚を通常は5枚のトッピングのところ10枚に倍増した「倍焼豚」バリエーションも用意されています。

坂内の焼豚は、社長自ら原産国スペインへ赴いて厳選したという熟成豚肉が使用。口の中でトロける脂身とジューシーな柔らかい赤身のおいしさを特徴としています。

■販売店舗

岩手県：水沢店

長野県：東部町店 / 更埴店

東京都：千歳烏山店 / 京橋店 / 大森東口店 / 大手町店 / 浅草店 / 武蔵小山店 / 五反田駅前店 / 西蒲田店 / 内幸町ガード下店 / 新宿パークタワー店 / 多摩センター店 / 高円寺北口店 / 小岩店 / 笹塚店 / 恵比寿店 / 品川シーズンテラス店 / 汐留シティセンター店 / 調布店 / 大塚店 / 亀有店 / 住吉店 / 木場店 / 歌舞伎町店 / 練馬中央店 神奈川県：川崎東田店 / 石川町店 / 戸塚店 / 金沢文庫店 / 湘南寒川店 / 武蔵新城店

千葉県：蘇我店 / 君津店 / 市川店 / 木更津店 / 南流山店 / 船橋店 / 茂原長生店 / 八日市場店 /

南行徳店 茨城県：取手店 / 日立鮎川店 / 潮来店 / 石岡店 / 新利根店 / 水戸東店

栃木県：宇都宮店

埼玉県：岩槻店 / 上尾店 / 杉戸店 / 本庄店

静岡県：三島店

愛知県：名古屋守山店

三重県：四日市駅前店 / 四日市店 / 鈴鹿店

大阪府：針中野店

高知県：六泉寺店

福岡県：天神大名店 / 博多駅前店

「倍焼豚」で残暑のパワーチャージを

彩りがきれいな季節商品。夏の暑さに疲れた身体には、生姜がじんわりときいてきそうです。野菜たっぷりなところも健康的でうれしいです。



注目は「倍焼豚」。坂内の焼豚って脂がトロっとしていて筆者も気に入っています。ちょっと値段が上がってしまいますが、焼豚10枚はボリューム的に満足できること間違いなし。残暑のエネルギーチャージに！

