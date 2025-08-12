チーズも具材も1.5倍！ ドミノ「たーーっぷりシリーズ」復活！

デリバリーピザチェーン「ドミノ・ピザ」は8月23日から、モッツァレラチーズを通常の1.5倍使用し、トッピングも増量した「たーーっぷりシリーズ」を期間限定で販売します。

大エビ2倍や肉4種1.5倍も！

「たーーっぷりシリーズ」復活

「たーーっぷりシリーズ」は2024年10月から2025年3月の期間販売されて好評だったシリーズ。今回復活を遂げます。

ラインアップは全6種類で、4種類の味を1枚で味わえる「たーーっぷりクワトロ」、お肉4種がすべて1.5倍の「たーーっぷりギガ・ミート」、看板商品の豪華版「たーーっぷりドミノ・デラックス」、大エビが2倍の「たーーっぷりガーリックシュリンプ」、シンプルな王道「たーーっぷりアメリカン」などを用意。

▲たーーっぷりクワトロ

デリバリーS 2980円／M 3780円／L 4380円

持ち帰りS 1490円／M 1890円／L 2190円

▲たーーっぷりギガ・ミート

デリバリーS 3380円／M 4080円／L 4980円

持ち帰りS 1690円／M 2040円／L 2490円

▲たーーっぷりドミノ・デラックス

デリバリーS 2780円／M 3580円／L 4180円

持ち帰りS 1390円／M 1790円／L 2090円

▲たーーっぷりガーリックシュリンプ

デリバリーS 3380円／M 4080円／L 4980円

持ち帰りS 1690円／M 2040円／L 2490円

▲たーーっぷりアメリカン

デリバリーS 2380円／M 3180円／L 3780円

持ち帰りS 1190円／M 1590円／L 1890円

ドミノシェイクに夏限定の2種が登場！

また、累計700万杯超の人気を誇る「ドミノシェイク」から、夏限定の2種も同日発売されます。

やさしい甘さと果肉の食感が特徴の「ドミノシェイクまろやかピーチ」、レモンピール入りで爽やかな味わいの「ドミノシェイクさっぱりレモン」の2種をラインアップします。どちらも氷不使用で濃厚な味わいに仕上げています。

▲ドミノシェイクまろやかピーチ 790円

▲ドミノシェイクさっぱりレモン 790円

たーーっぷり食べて夏の締め括りを

ボリュームピザと涼しい雰囲気のシェイク新作のニュース。チーズや具材をたっぷりのせたピザはドカンとした食べ応えで、夏の締め括りの思い出になりそうです。



発売日は8月23日と少し先なので楽しみにしていましょう！



※価格は税込み表記です。