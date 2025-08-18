てんや「上天丼」が170円引き！今月は“えび無料券”がもらえる

天丼・天ぷら専門店「天丼てんや」「天ぷらてんや」は、「てんやWeek!!」を本日8月18日～24日の期間開催し、「海老といかの上天丼弁当（通常770円）」を特別価格600円で販売します。

「上天丼」がお得！てんやWeekが今月も

天丼てんやでは、毎月「てんやWeek!!」と題して対象の持ち帰り弁当を特別価格で販売しています。

特価となる「海老といかの上天丼弁当」は、海老2本・いか・れんこん・いんげんの天ぷらが入った内容で、お新香が付きます。期間中は通常より170円引きにて販売。

一部店舗では販売対象外です。詳しくはコチラ。

今月は「えび天無料券」もらえる

また、同時に8月の「てんやWeek!!」期間中は、持ち帰り弁当・盛合わせを購入した人を対象に「お持ち帰り限定 えび天1本無料券」の配布があります。各店1000枚限定。

無料券は、お持ち帰り弁当・盛合わせを一品ご購入につき、えび天1本が無料でつくもの（天ぷら単品、サイドメニュー、デリバリー商品は除く）。ひとりにつき、1枚で4個まで利用が可能です。

ただし、てんやWeek商品や特別割引商品には利用できません。また一部の店舗で配布がないほか、利用ができません。詳しくはコチラ。

残暑の仕事の骨休めに

今週はお盆休み明けという方も多いのではないでしょうか。まだ本調子ではない、そんな時は、ちょっとお得に上天丼弁当を購入して自分をねぎらって英気を養ってみてはいかがでしょう。

※記事中の価格は税込