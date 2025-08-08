このページの本文へ

8月18日発売

「これでもか！」な肉ピザ集結！ ドミノ“夏の肉祭り”がヤバめ

2025年08月08日 17時10分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ドミノ・ピザは8月18日から、お肉をたっぷり使った新作ピザ4種を集めた「サマーミートフェスティバル」を期間限定で開催します。

　夏の野外フェスやバーベキュー気分を自宅で味わえる内容で、チキンやドリンク、スイーツがセットになったボリューム満点の限定メニューも登場します。

BBQ、韓国風などお肉が主役のピザ4種が登場！

▲BBQチェダーベーコン
　デリバリー S 2580円／M 3280円／L 4180円
　持ち帰り S 1290円／M 1640円／L 2090円

　100％ビーフパティと燻しベーコンに特製BBQソースを合わせた、スモーキーな味わいの一枚です。

▲韓国風ナムルビーフ
　デリバリー S 3080円／M 3780円／L 4680円
　持ち帰り S 1540円／M 1890円／L 2340円

　5種類の食材を使ったナムルとジューシーなビーフパティを組み合わせた、食感も楽しいピザです。

▲旨だれプルコギ
　デリバリー S 2580円／M 3280円／L 4180円
　持ち帰り S 1290円／M 1640円／L 2090円

　甘辛いタレと牛カルビ、マヨソースを合わせた、濃厚な屋台風の味わいです。

▲MAXビーフバーガー
　デリバリー 5980円
　持ち帰り 2990円

　直径およそ40cmのビッグサイズ生地にチェダーチーズソース、燻しベーコン、ビーフパティをのせたインパクト抜群の一枚です。

▲タピオカ エッグタルト　450円（デリバリー／持ち帰り）

　ピンクのもちもちタピオカをのせたエッグタルトで、サクサク生地とぷにぷに食感のコントラストが特徴です。

肉ピザ＋サイドメニューの
おトクなセットも同時販売！

　同日からは、ピザとチキン、コカ・コーラがセットになった「ミート！ミート！ミート！セット」や、ピザとスイーツ、シェイクがセットの「ミート＆スイーツセット」も販売します。

■ミート！ミート！ミート！セット
セット内容：
・好きな「サマーミートフェスティバル」のピザ2枚
・好きなチキンサイドメニュー1品（ジューシーからあげ、チキンナゲット、骨付きフライドチキン、ザクチキから選択）
・コカ・コーラ（1.5L） 1本
価格：デリバリー4399円～、持ち帰り：3499円～
販売開始日：8月18日～

■ミート＆スイーツセット
セット内容：
・好きな「サマーミートフェスティバル」のピザ1枚
・好きなデザート1品（タピオカ エッグタルト、エッグタルト、焼きたてカスタードパイから選択）
・好きなシェイク1品（ハッピーミルク、リッチチョコレート、リアルストロベリーそれぞれホイップあり／なしから選択）
価格：デリバリー2999円～、持ち帰り2199円～
販売開始日：8月18日～

「これでもか」な肉推し
自宅にいながらフェス気分に！

　BBQ風や韓国風、バーガー風など様々な種類の肉ピザが揃いました。「これでもか」な内容で、今年の夏は猛暑や混雑を避けながら、自宅でフェス気分を味わえること間違いありません。

　ボリュームや味のバリエーションが豊富なので、家族や友人とシェアしながら楽しめそう！

※価格は税込み表記です。

